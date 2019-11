AUDIO ​O fetiță de 2 ani și 3 luni a fost maltrată de îngrijitoarea de la o creșă din Piatra Neamț / ”Stai pe oliță, că-ți sucesc capul la spate”/ DGASPC Neamț: Vom avea peste tot camere video

Atenție! Conținut care vă poate afecta emoțional!







Părinții fetiței au observat că se întâmplă ceva ciudat cu copilul lor și atunci i-au pus un dispozitiv de înregistrare, potrivit sursei citate. Pe înregistrări se pot auzi expresii ca: ”Stai pe oliță, că-ți sucesc capul la spate”, ”Dă să te schimb că te-a adus mă-ta nespălată, c…ă la fund, nesimțito!”, arată tvmneamt.ro.Părinții au mers la școală cu înregistrarea și au confruntat educatoarele cu înregistrarea, iar acestea au recunoscut că ele sunt pe înregistrare și că le pare rău, arată publicația citată. Direcția de Asistență Socială a desfăcut contractul de muncă al îngrijitoarei în aceeași zi. Cazul a ajuns și în atenția Poliției Neamț care a declarat pentru tvmneamt.ro că a fost sesizată pe această temă. ”La sediul Poliției municipiului Piatra Neamț s-a prezentat un bărbat, de 42 de ani, din localitatea Alexandru cel Bun care a sesizat faptul că fiica sa minoră, de 2 ani și 3 luni ar fi fost victima unei agresiuni în timp ce se afla la creșă. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și purtare abuzivă, în care se efectuează cercetări în vederea stabilirii, cu exactitate, a situației de fapt”, scrie tvmneamt.ro.Contactată de HotNews, Anca Berea, directorul de la Direcția de Asistență Socială din Piatra Neamț a spus că în prezent sunt 3 persoane cercetate. ”A fost sesizată Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului. În termen de 24 de ore am anunțat DGASPC-ul care va confirma sau infirma abuzul. Am făcut demersuri pentru montarea de camere de supraveghere video și audio pentru spațiile de joacă și odihnă din cadrul tuturor creșelor din municipiu. Avem sisteme video pe holuri, dar după acest incident vom avea peste tot. Au fost retransmise către toți angajații creșelor informări cu privire la codul de conduită etică. Instituția noastră nu tolerează nicio formă de maltratare a persoanei în general și a copilului în special”, a declarat Anca Berea.