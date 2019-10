VIDEO Audierea miniștrilor în Parlament: Monica Anisie, propusă la Educație: ”Să eliminăm cultura plagiatului”/„Nu voi renunța niciodată să fiu profesor”

Monica Anisie: Să eliminăm cultura plagiatului și să creștem calitatea în educație

Audierea Monicăi Anisie a început cu un moment de reculegere pentru victimele de la Colectiv, la propunerea senatorului Liviu Pop, cel care conduce audierea.Monica Anisie și-a început discursul din fața comisiilor de educație prin a se prezenta. Ea a spus că va fi întotdeauna profesor.”Nu am renunțat și nu voi renunța niciodată să fiu profesor. Și voi fi și acum alături de elevii mei. Consider că este foarte important să cunoști sistemul pe care îl guvernezi. Sunt convinsă că sute de elevi, de părinți mă privesc în acest moment și mă sprijină”, a spus Monica Anisie.Ministrul desemnat a spus că ea consideră că profesorii nu trebuie să livreze tinerilor numai niște informații pentru ca ei să-și obțină competentele.”Am considerat că trebuie să construim oameni. Și așa putem construi un stat”, a spus Anisie."Obiectivele, reperele vor fi stabilitate, transparenţă şi previzibilitate. Este un mandat scurt, dar mă voi asigura că se va realiza un cadru previzibil, transparent şi stabil. (...) Cred că şi elevii, şi profesorii, şi studenţii sunt sătui de acest cuvânt - reformă. Trebuie stabilitate în sistem şi acest lucru se poate realiza prin decizii transparente şi decizii luate prin consultare", a susţinut Anisie.Ministrul desemnat a spus că Ministerul Educaţiei trebuie să ia decizii împreună cu membrii comisiilor de specialitate din Parlament pentru a găsi "soluţiile cele mai bune" pentru sistemul de învăţământ. "Mi-aş dori ca în mandatul meu comunicarea dintre noi să fie extrem de bună şi pot să vă asigur că niciodată nu veţi afla din presă despre măsurile pe care Ministerul Educaţiei are de gând să le ia. Intotdeauna am pus preț pe consultarea publică", le-a spus Monica Anisie parlamentarilor.Monica Anisie le-a spus parlamentarilor care sunt măsurile pe care vrea să le ia pentru învățământul preuniversitar și pentru cel universitar.În privința învățământului universitar, Anisie a spus că vrea să dea mai multă autonomie universităților. ”Una dintre probemele cu care se confruntă învățământul universitar este finanțarea programelor de studiu. Universitățile își doresc o autonomie bugetară”, a spus Anisie.Ministrul desemnat a declarat că vrea să recredibilizeze studiile doctorale și să elimine cultura plagiatului. ”Vreau să eliminăm cultura plagiatului și să creștem calitatea în educație”, a spus Anisie.Cercetarea este o altă prioritate a Monicăi Anisie.”Avem șansa ca și pe cercetare să câștigăm proiecte de 16 milioane de euro. Îmi propun să fac tot posibilul pentru ca în domeniul cercetării lucrurile să fie predictibile. Imi doresc să realizăm un buget predictibil pentru cercetare. În momentul acesta e 0,17%”, a spus Anisie.Vezi mai jos, în direct, audierea Monicăi Anisie:Știre în curs de actualizareCitiți și: Cine este Monica Anisie, ministrul propus pentru Educație: profesoară de română, consilier la Cotroceni în mandatul lui Băsescu, secretar de stat în Guvernul Cioloș