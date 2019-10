VIDEO Învățătoarea care-i formează pe copii ca în școlile din Oxford. "În meseria mea eu nu am voie să fiu tristă”

Despre proiectul cu tăierea orelor: Pe mine nu m-a intrebat nimeni dacă eu cred că ar fi nevoie să tăiem ore

La disciplina Științe, copiii se evaluează singuri cu ajutorul kahoot-ului, adică a unei aplicații prin care află pe loc dacă au știut sau nu răspunsurile. În acest fel, evaluarea pentru ei este o joacă și în același timp o provocare să vadă cât știu. Testele au fost făcute tot de elevi care devin astfel ”mici deținători de informații”.”Obiectivul acestei evaluări a fost să văd dacă și-au însușit informațiile care reprezentau răspunsurile întrebărilor, pentru că împreună am parcurs toată această informație. Înainte, au fost alți colegi care au avut proiecte pe care le-au predat și pe care eu i-am ajutat cu exerciții în plus. Și cred că a fost foarte bine, o să văd rezultatele”, a spus Claudia Chiru.Spune că metodele folosite de ea sunt diverse și potrivite vârstei copiilor. Și-a dorit să fie profesoară de când se știe. În tinerețe, Claudia Chiru a fost pentru o perioadă profesoară la o școală din județul Constanța, dar a renunțat la acel post pentru aviație, unde a lucrat mai bine de un deceniu.”Eu am revenit în învățământ în 2012, și făcusem o pauză destul de mare, mi-am dat seama că nu mai pot să mă înțeleg cu elevii pe care îi aveam în clasă, că nu mai reacționează la ceea ce învățasem eu în Colegiul Pedagogic. Și atunci am înțeles că trebuie să mă schimb și că trebuie să vorbesc într-un limbaj pe care ei îl înțeleg. Am început să citesc foarte mult și am aflat despre constructivism, despre învățarea experiențială, mi-a plăcut conceptul foarte mult, mi s-a potrivit. Și am început să învăț prima dată din cărți și m-am întrebat cum pot eu să aduc ceea ce e în cărți la clasă”, a spus Claudia Chiru.Una dintre metodele care îi sunt dragi este învățarea experiențială, prin care elevii se deprind să învețe și să se documenteze încă de la vârstele mici.”Învățarea experiență este învățarea care se întâmplă din experiență în timpul în care trăiești experiența. Dacă profesorul are suficientă putere să depună un efort mai mare la început până se obișnuiesc copiii cu această metodă, apoi devine foarte ușor, pentru că ei capătă o libertate pe care știu cum să o gestioneze, știu cum să o folosească și tu ești într-adevăr facilitator de contexte de învățare. Adică tu nu te mai poziționezi ca fiind singurul deținător al cunoștințelor în clasă... îi faci pe ei artizanii învățării, ei își caută conținut, ei își caută informația. Tu doar le setezi cadrul și umbli la acordurile fine”, a explicat ea.Claudia Chiru merge în fiecare an în schimb de experiență la Oxford, într-un program pe care ea l-a început în urmă cu câțiva ani ca un parteneriat între Școala din Oxford și Școala 195 din București. În acest mod află și învață despre metodele noi și informații din domeniul educației.”Am fost într-un schimb de experiență, de fapt în mai multe schimburi de experiență, merg în fiecare an și stau câte o săptămână, două, poate chiar trei, și particip efectiv la viața unei școli primare din Oxford. Intru la oră, câteodată chiar susțin eu ora, de cele mai multe ori asist, merg în acțiunile lor comunitare pe care le au, particip la voluntariatele lor, în excursii merg cu ei și pot să văd efectiv cum anume tratează situațiile, ce metode aplică, cum diagnostichează, cum fac strategia”, a povestit profesoara.Cu toate că încearcă să se profesionalizeze și să fie la curent cu tot ce ține de educarea elevilor, Claudia Chiru spune că este dezamăgită de problemele din educația României.”Sunt din ce în ce mai dezamăgită de ceea ce se întâmplă în educație și am început de cîteva luni să mă simt din ce în ce mai singură. Oricum sunt singură în meseria mea, dar parcă acum nu avem un căpitan al vasului. Este trist, pentru că în meseria mea eu nu am voie să fiu tristă. Trebuie să fiu liniștită, trebuie să am toate nevoile de bază de bază satisfăcute pentru că eu trebuie să intru pe această ușă zâmbind în fiecare zi să dau și ceea ce nu am să dau”, a spus profesoara.Despre recenta lege adoptată de Senat prin care orele pentru ciclul primar, gimnaziu și liceu sunt reduse, profesoara spune că este o nedreptate.”E foarte rău ceea ce se întâmplă, pentru că odată se dau, odată se taie .. pentru mine este foarte rău să se întâmplă asta. Desigur că n-o să pot să fac ce făceam acum în mai puține ore, trebuie să mă reorganizez și trebuie să mă intreb dacă vreau să depun efortul asta, pentru că din punctul meu de vedere să mi se întâmple lucrul acesta este o nedreptate. Pe mine nu m-a intrebat nimeni dacă eu cred că ar fi nevoie să tăiem ore. Sunt câțiva oameni care consideră că știu ce e bine pentru învățământ, dar ei nu sunt zi de zi în învățământ ca să vadă care sunt problemele. Dacă dânșii consideră că trebuie să taie fără să ne întrebe atunci trebuie să-mi pun și eu întrebarea dacă să mai rămân sau nu”, a spus Claudia Chiru.