Ce îi răspund doi foști miniștri ai Educației lui Liviu Pop despre „baronii manualelor”: ”Poate îl privește pe domnia sa, pe mine în niciun caz”

în mandatul căruia a fost adoptat actuala lege a educației nici nu vrea să comenteze ce spune Liviu Pop. ”De ce trebuie să comentăm ideile crețe ale unui plagiator pesedist? E de domeniul evidenței că la ce nulități pesediste au condus ministerul educației după 2012 totul a fost o mizerie”, a declarat Daniel Funeriu.Fostul ministru al Educației din partea PSD,, spune că poate Liviu Pop se referă la mandatele lui.”Poate îl privește pe domnia sa, pe mine în niciun caz. Eu nu pot să confirm o asemenea declarație. Pe mandatele mele din 2012 și 2018 în niciun caz, și nici în mandatele anterioare. Niciodată nu poate să fie condus ministerul de nu știu cine sunt baronii manualelor, că presupun că se referă la editurile care tipăresc manuale. În niciun caz nu pot să confirm o asemenea chestiune”, a spus Ecaterina Andronescu.Contactat de HotNews,spune că nu poate da vreun nume de ”baron de manuale”, dar el s-a luptat cu ei cât timp a fost ministru.”M-am bătut cu ei cât am putut. Nu dau niciun nume, știu ei care sunt. Sunt tentacule foarte multe ca să dau nume acum. Acei oameni care au făcut pe de o parte legea educației naționale în 2011, au contribuit în așa fel încât să nu se includă în legea educației naționale nicio procedură de autorizare a auxiliarelor, cei care au reușit inclusiv astăzi să nu asigure manualele pentru clasa a VII-a, acei copii care anul viitor vor da Evaluarea Națională și în luna octombrie nu au manuale”, a spus Liviu Pop.Senatorul PSD mai spune că despre această situație sunt informate toate instituțiile statului.”Informările de la instituțiile statului le-a primit și premierul României, și președintele României, și ministrul Educației, și consilierul pe probleme de educație de la Cotroceni. Eu am spus baronii manualelor, nu am spus edituri, cei care sunt în spatele acestui mecanism. Și instituțiile statului trebuie să-i descopere. Din informațiile mele cred că sunt peste tot, și în minister și în alte structuri”, a mai spus Liviu Pop. Acesta spune că acești ”baroni ai manualelor” blochează și legea manualului școlar.