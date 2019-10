Cum se schimbă comportamentul uman în online? Mary Aiken, considerată cel mai important ciberpsiholog din lume, explică ce mecanisme ne îndeamnă să intrăm în ”beția internetului”: Prezența în online le poate afecta unora judecata, se comportă ca la beție

Dezinhibarea online duce la ”o beție a internetului”

Despre anonimitatea din online și terorism

Copiii să folosească tehnologia potrivit vârstei lor

Există oameni cărora le face plăcere să facă trolling

A inspirat și a contribuit la realizarea serialului TV de succes „CSI: Cyber”

Mary Aiken a lansat la București versiunea în limba română a cărții sale „The Cyber Effect. Psihologia comportamentului uman în mediul online”, declarată „Cartea anului” la categoria Gândire de către revista The Times. Cartea este apreciată drept „cea mai bună lucrare ştiinţifică” de către revista ştiinţifică internaţională Nature.Ciberpsihologul consideră că oamenii se comportă diferit în mediul online față de lumea reală, pentru că în spațiul online ei au anumite ”puteri” pe care le folosesc: anonimitatea și dezinhibarea online sunt două dintre acestea.”Când îți deschizi computerul intri într-un puternic spațiu psihologic, iar lucrurile se schimbă în acel loc. Vi s-a întâmplat vreodată ca înainte să mergeți la cină să vreți să trimiteți câteva mailuri, dar să vă treziți apoi că au trecut 30 de minute? Există un efect de distorsionare a timpului în acest spațiu psihologic. Ceea ce vedem în ciberpsihologie este că comportamentul uman se schimbă, suferă mutații. Și așa vedem efecte precum dezinhibarea online, care determină oamenii să facă lucruri pe care în lumea reală nu le-ar face. Dacă vreodată vedeți că CEO-ul unei mari companii își fotografiază părțile intime și trimite poza cuiva și vă intrebați de ce ar face lucrul ăsta, atunci să știți că a fost efectul dezinhibării online”, a spus Mary Aiken la București.Ciberpsihologul arată că internetul are același efect asupra oamenilor precum alcoolul, există ”o beție a internetului”. În lipsa unor reguli, oamenii acționează fără restricții, iar în online se simt eliberați și încurajați. Efectul acestui lucru este că în online oamenii se comportă ca la beție, pentru că prezența în online le poate afecta judecata și le poate crește impulsivitatea, într-un fel asemănător consumului de alcool, arată ciberpsihologul.”Eu cred că, în timp, această dezinhibare în online va fi considerată la fel cu ameţirea de la băutură, ca o un factor de atenuare în ceea ce privește urmărirea criminală, pentru că oamenii acționează la fel ca atunci când beau”, arată Mary Aiken.Anonimatul din online este o altă ”super putere” care le oferă internauților un sentiment de siguranță. În cartea sa, ”Efectul Cyber”, Aiken arată că tehnologia nu este rea pentru noi sau negativă în sine, dar problemele apar când noi ignorăm impactul acesteia.”Noi abuzăm de frumusețea internetului prin folosirea celor mai rele aspecte într-un mod negativ. Eu, ca om de știință, nu accept un mod californian utopic cu privire la internet. Eu sunt irlandeză, nu vreau să las spiritul american să-mi invadeze țara, vreau să păstrez valorile culturale intacte. Deci numai pentru că internetul a fost creat cu premisa anonimității, asta nu înseamnă că trebuie să existe o parte intrigantă a internetului”, a declarat Mary Aiken.Ciberpsihologul spune că nu vrea să critice tehnologia, care aduce avantaje nemaîntâlnite până în epoca în care trăim, precum confortul, interconectivitatea, accesibilitatea, creativitatea, altruismul, antreprenoriatul și schimbul cultural, dar vrea să atragă atenția că poate fi folosită bine sau rău de către oameni. Însă anonimitatea pe care o avem pe internet ne face să ne schimbăm conduita.”Dacă costul anonimității în online este cyber bullying-ul asupra copiilor sau trollarea copiilor, dacă este activitatea infracțională, dacă este terorismul sau tot felul de operațiuni ascunse, atunci ar trebui să avem o conversație despre etică, despre ce este bine și ce este rău. Vrem anonimitate, dar internetul a fost conceput în acest idealism californian că toți userii sunt egali. Dar acest lucru nu e adevărat! Unii dintre utilizatori sunt mai vulnerabili decât ceilalți. Copiii sunt în mod special vulnerabili în online, oamenii cu dificultăți de învățare, oamenii bolnavi sau cu probleme de sănătate mintală, oamenii cu depresie, anxietate, oamenii care nu sunt pregătiți tehnic, oamenii în vârstă sunt vulnerabili online”, spune Mary Aiken. Aceasta consideră că societățile cele mai bune nu sunt judecate după felul în care îi tratează pe cei mai puternici membri ai ei, ci după modul în care tratează oamenii cei mai vulnerabili.”Copiii sunt cei care sunt expuși la cel mai rău conținut online. Eu militez pentru verificarea vârstei și prin acest mod evităm expunerea copiilor la conținutul extrem, pledez ca acest conținut care face rău să fie scos. Pornografia este legală, dar nu potrivită vârstei. Nu există nicio motivație pentru care un copil de 8 ani să se uite la pornografie”, spune Mary Aiken. Ciberpsihologul îi sfătuiește pe părinți să fie atenți la ce dispozitive le dau copiilor lor și mai ales cât timp.”Sfatul meu pentru părinți este să fie foarte vigilenți când copiii lor folosesc tehnologia și să fie siguri că cel mic este introdus în tehnologie potrivit vârstei lui. Există ghiduri pentru acest lucru, pentru fiecare vârstă - copii mici, școlari, adolescenți”, a spus Mary Aiken. ”Părinții cred că orice stimulare pentru copil este o stimulare bună și că un creier tânăr trebuie constant provocat și ocupat, pentru că altfel se va plictisi, dar plictiseala are și ea rolul ei”, mai spune expertul în psihologie.Nu numai copiii ar trebui să fie protejați în online, ci și adulții trebuie să se protejeze.”Trebuie să fim foarte atenți la ce ne expunem creierul pentru că nu există vreo comandă astfel încât să ștergem fișierele care ne fac rău creierului. Dacă vreți să vă uitați la conținut extrem, la violență extremă, nu vă puteți scoate imaginile astea din creier, iar ele fac rău”, a spus Aiken. Pentru că oamenii se simt liberi pe internet apar fenomene care până acum nu existau, mutații ale comportamentului, cum le numesc experții.”Ceea ce vedem este că există activități din pre-internet cum este bullying-ul, iar acum avem cyber-bullying. Dar vedem că au apărut noi comportamente, cum este trolling-ul, care nu exista înainte de internet. Este o schimbare fundamentală. Iar ceea ce este interesant la trolling este că în urma unui studiu privind trollingul s-a descoperit că există oameni cărora le face plăcere să facă trolling. În cadrul studiului s-au făcut patru teste psihologice: unul pentru narcisism, altul pentru trăsături de psihopat, altul pentru machiavelism și altul pentru sadism. Iar rezultatul a fost că oamenii cărora le place să facă trolling au avut scoruri mari la aceste măsurători, iar studiul a concluzionat că trollingul este o manifestare a sadismului de zi cu zi care se manifestă online”, a spus pentru HotNews.ro Mary Aiken.Nu numai de bullying și trolli suntem amenințați în online. În special în cazul tinerilor și a adolescenților, folosirea nelimitată a rețelelor sociale care îi îndeamnă să aibă mii de prieteni virtuali și de followerși le poate influența stima de sine.”Avem mii de conectări în Facebook, apoi trecem la Twitter unde avem mii de followeri, și rețelele de socializare te împing să ai tot mai multe conexiuni, astfel că tu ca tânăr ajungi să-ți evaluezi stima de sine online: sunt popular? , sunt slab? Mai multe conexiuni înseamnă că ești popular. Dar în psihologie există un număr, numit numărul lui Dunbar, care dictează care este numărul de conexiuni sociale ale unui om înainte ca el să înceapă să sufere de stres și extenuare. Acest număr este de 150, ceea ce înseamnă prieteni, rude. Acesta este numărul înainte ca tu să suferi de extenuare socială. Credeți că companiile media se gândesc la numărul lui Dunbar atunci când vor milione de oameni? Ceea ce ar trebui să le spunem este că 150 de oameni sunt de ajuns pentru tineri, pentru că altfel le crește stresul social”, a spus Mary Aiken, care arată că drepresia și anxietatea a crescut cu 70% în ultimii 25 de ani în rândul tinerilor.”Și sunt convinsă că acest lucru are loc odată cu creșterea consumului de internet. Cred că trebuie să reconceptualizăm, în special pentru tineri și adolescenți aflați în formare, ce înseamnă rețelele sociale și cum obținem tot ce e mai bun din ele și cum evităm ca copiii să sufere de stres social și epuizare”, a mai spus ciberpsihologul.Ca psiholog criminalist, Mary Aiken lucrează cu Europol şi a condus numeroase seminarii de instruire pentru Interpol, FBI și Casa Albă.”Cea mai mare îngrijorare a mea este infracționalitatea în online, iar pentru că acest mediu online include și criminalitatea, atunci va avea consecințe în viața reală. Cum partea întunecată a internetului (dark web) nu este deloc supusă regulilor, este un loc pentru criminali și pentru infracționalități, iar ca evoluție avem acum un serviciu de infracționalitate online, iar aici mă refer la faptul că acest tip de servicii sunt oferite antreprenorilor (de exemplu malware, randsom ware), iar aceste piețe de infracționalitate se dezvoltă și sunt automat deasupra legii, iar acest lucru are consecințe pentru lumea reală. Deci trebuie să privim cu atenție la deep web, darkweb și să vedem ce putem face în acel mediu”, spune Mary Aiken.Un capitol important din lucrarea The Cyber Effect este dedicat ”părții întunecate a Internetului”, în care Mary Aiken abordează pe larg de probleme precum criminalitatea ca serviciu, psihologia unui hacker sau rețelele de criminalitate cibernetică.Mary Aiken este ”creierul” din spatele serialul TV „CSI: Cyber”, difuzat cu mult succes pe canalul de televiziune american CBS. Este profesor la Universitatea East London, consilier la Centrul pentru Infracţiuni Cibernetice al Europol şi desfăşoară cercetări şi traininguri cu numeroase agenţii internaţionale, de la Interpol la FBI şi Casa Albă.Se ocupă de comportamentele de tip dependenţă online, impactul tehnologiei asupra dezvoltării copilului, psihologia Internetului, siguranţa personală cibernetică, traficul de fiinţe umane facilitat tehnologic şi drepturile copilului online. Domeniul lui Mary Aiken - ciberpsihologia - este unul dintre cele mai noi și se ocupă cu studiul impactului tehnologiei asupra comportamentului uman.În cele două zile în care a fost la București, invitată de English Kids Academy, International House și Editura Niculescu, Mary Aiken a avut întâlniri cu specialiști din instituțiile românești, dar și cu studenții de la Universitatea Politehnica din București, universitate împreună cu care va colabora în perioada următoare.