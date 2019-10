GoAheadHackaton – Soluții inovative pentru educația viitorului, dezvoltate la București, la DigiEduHack- webPR

Peste 30 de participanți, împărțiți în patru echipe, au concurat pentru obținerea primului loc și accederea în etapa internațională de jurizare a soluțiilor care contribuie la dobândirea de noi competențe digitale și transformarea educației viitorului. Ideile prezentate s-au bazat atât pe identificarea unor soluții de îmbunătățire a unor sisteme sau platforme educaționale existente, cât și pe soluții inovatoare care pot sta la baza educației viitorului. Toate cele patru echipe au prezentat idei de îmbunătățire a utilizării tehnologiilor pentru predare și învățare, comunicare și dobândirea de noi competențe socio-emoționale.Juriul a fost format din specialiști în educație și IT, oameni de afaceri și business angels – Rodica Lupu (Loop Operations, Ingenius Hub), Osnat Peled (Business Women Forum Romania, Evo), Dragoș Nicolaescu (Business Angel), Cosmin Zah (Next Generation Business), Ionuț Anghel (Accenture Technology). Aceștia au analizat și selectat ideea cu cel mai mare potențial, din punct de vedere al fezabilității, gradului de inovare și impactului asupra viitorului educației. Echipa câștigătoare, condusă de Loredana Manasia și Andrei Pîrvan, lectori la Universitatea Politehnica din București, a propus o aplicație mobilă gamEmotion. Aplicația are ca scop stimularea învățării socio-emoționale (SEL) la elevi și profesori prin învățare secvențială, în care profesorii și elevii pot decide împreună planul de învățare, folosind două strategii instructive esențiale: gamificarea și povestirea. Aplicația se bazează pe o pedagogie inovatoare, prin care profesorul poate atribui misiuni educaționale individuale, atingând obiectivul învățării personalizate, iar elevii, prin activități de colaborare, pot atribui misiuni educaționale profesorilor lor.„Prin implicarea noastră în organizarea DigiEduHack în București, ne-am propus să identificăm și să consolidăm o comunitate de oameni creativi, ce provin din medii diferite, care împreună sunt dispuși să se implice și pe viitor, în dezvoltarea de soluții inovative bazate pe utilizarea tehnologiei în educație. Toți participanții la DigiEduHack – Education 4.0 au fost foarte implicați și am convingerea că ideile lor au potențialul de a deveni soluții de succes în viitor”, a declarat Alexandra Bălșeanu, Președintele Asociației Go-Ahead.Evenimentul a fost organizat cu sprijinul partenerilor și sponsorilor: Accenture Technology, Next Generation Business, 01NO.DE, GO-TECH Consulting, ICF Romania, Business Women Forum Romania, Marcotec București, The E-Learning Company, Centrul Confident, Artesana și Vindor.DigiEduHack este o inițiativă a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT), ca parte a Planului de acțiuni pentru educația digitală propus de Comisia Europeană, gestionată de Climate-KIC și coordonată de Universitatea Aalto din Finlanda. DigiEduHack are ca obiective: facilitarea dialogului între categorii diferite de persoane interesate de viitorul educației și promovarea ideilor acestora, identificarea și promovarea tendințelor cheie din educație, generate de transformarea digitală și identificarea unor posibile soluții inovative la cele mai importante provocări din domeniul educațional.Cu o echipă tânără și ambițioasă, Asociația GO-AHEAD se implică în proiecte inovatoare care sprijină educația din România și a obținut rezultate notabile într-un timp scurt: 4 programe de formare profesională acreditate de Ministerul Educației Naționale având ca tematică dezvoltarea personală, bullying, orientare școlară și profesională și IT&C, peste 1800 de cadre didactice instruite și certificate la nivel național, o rețea națională cu peste 90 de locații de formare acreditate și peste 130 de formatori/colaboratori, programe integrate de dezvoltare personală coaching, consiliere și orientare în carieră pentru elevi și studenți.