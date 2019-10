Situația Laserului de la Măgurele a fost deblocată. Proiectul intră în ultima etapă /Nicolae Zamfir: „Avem termen ca până în februarie 2023 sistemul gamma să fie gata”

”Știți că anul trecut am reziliat contractul cu italienii. Între timp am scos la licitație proiectul. Au venit două firme din America, un consorțiu japonez, mai multe firme din Europa, dar singura firma care s-a calificat a fost cea americană. Avem termen ca până în februarie 2023 sistemul gamma să fie gata”, a declarat Nicolae Zamfir.Sistemul Gama de Energie Variabilă este cel de-al doilea mare echipament de cercetare din proiectul laserului de la Măgurele, iar valoarea contractului este 49 milioane euro.”Acest echipament, împreună cu Sistemul Laseri de Mare Putere 2 x 10 PW, face ca Centrul ELI-NP să devină cel mai avansat Centru de cercetare științifică din lume în domeniul fotonicii nucleare. La ELI-NP se desfășoară cercetări la frontiera cunoașterii atât în fizică fundamentală, fizică nucleară și astrofizică, cât și cercetări aplicative în știința materialelor, managementul materialelor nucleare și științele vieții”, se arată într-un comunicat ELI NP.Reamintim că Sistemul Fascicul Gamma a înregistrat o întârziere de mai bine de un an, din cauză că trebuia construit de Consorțiul EuroGammaS condus de Institutul Național de Fizică Nucleară din Italia, în baza unui contract de 66 de milioane de euro, semnat în martie 2014. Italineii au întârziat aducerea sistemului fascicul gamma în România invocând că dimensiunea clădirii în care trebuia găzduit nu era conformă.”Vineri, 4 Octombrie 2019, în urma adjudecării prin licitație publică deschisă, a avut loc la Măgurele semnarea Contractului pentru construcția Sistemului Gama de Energie Variabilă (Variable Energy Gamma - VEGA).Sistemul VEGA, operațional la începutul anului 2023, va fi cel mai performant sistem gama din lume furnizând radiații gama monocromatice cu energii până la 20 MeV și precizii de sute de ori mai ridicate decât orice sistem existent în lume.Sistemul va fi realizat de către compania Lyncean Technologies Inc., singura din lume la acest moment capabilă să îndeplinească cerințele privind performanțele, bugetul și termenele de livrare pentru acest echipament unic în lume.Conform contractului semnat, sistemul VEGA va fi operațional astfel încât primele experimente să poată fi demarate începând cu prima parte a anului 2023, în valoarea totală a acestuia de 49 milioane euro fiind incluse și lucrările de mentenanță și asistență tehnică în operare în primii trei ani de la darea în funcțiune.Acest echipament, împreună cu Sistemul Laseri de Mare Putere 2 x 10 PW, face ca Centrul ELI-NP să devină cel mai avansat Centru de cercetare științifică din lume în domeniul fotonicii nucleare. La ELI-NP se desfășoară cercetări la frontiera cunoașterii atât în fizică fundamentală, fizică nucleară și astrofizică, cât și cercetări aplicative în știința materialelor, managementul materialelor nucleare și științele vieții”