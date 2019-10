Un post de profesor titular poate fi rezervat pe viață de către persoanele care ocupă funcții de demnitate publică/ Ce prevede legea și ce spun foști miniștri ai Educației despre cazul Iohannis

Articolul 255 din legea educației stabileşte că profesorii titulari, cu contract pe perioadă nedeterminată, aleși în Parlament, numiți în Guvern sau care îndeplinesc funcții de specialitate specifice în aparatul Parlamentului, al Administrației Prezidențiale, al Guvernului și în Ministerul Educației au drept de rezervare a postului didactic sau a catedrei pe perioadă în care îndeplinesc aceste funcții. Prevederile din legea educației se aplică și cadrelor didactice titulare, cu contract pe perioadă nedeterminată, care îndeplinesc funcția de prefect, subprefect, președinte și vicepreședinte al consiliului județean, primar, viceprimar, precum și cadrelor didactice trecute în funcții de conducere, de îndrumare și de control în sistemul de învăţământ, de cultură, de tineret și sport.Prevederea din legea educației din 2011 a fost păstrată din Legea nr.128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic, care avea aceleași prevederi., fost ministru al Educației, cel care a realizat legea educației din prezent, arată că își asumă 100% paternitatea prevederii și la fel ar face și astăzi.”E perfect rațional ca titularii pe post care devin președinti, senatori sau deputați să își păstreze postul. După încheierea mandatului, cum a fost cazul președintelui Constantinescu, e bine ca ei revin la catedră. E de responsabilitatea inspectoratului și directorului ca orele respective să fie ținute de profesori buni. Vă reamintesc că suplinitorii sunt profesori calificați, unii foarte buni. Cred că scoaterea temei în campania prezidențială, uitând de cazul Constantinescu, e o comandă politică”, a declarat Daniel Funeriu pentru Hotnews.ro.Un alt fost ministru,, arată că rezervarea catedrei este legală și, în în opinia ei, a fost pusă în lege pentru a atrage profesorii spre funcții de demnitate publică.”Când rezervi catedra nu mai primești bani de pe norma didactică. Locul este rezervat, dar așa este legea. Fără să știu de la cei care efectiv au introdus acest articol în lege, cred că a apărut din nevoia de a încerca să încurajeze profesorii către viața publică. Ceea ce nu era rău. Dar acum ca durată nu pot fi judecați aspru cei care au beneficiat de acest lucru că era o prevedere legală pînă la urmă. N-am făcut o ilegalitate. Acum, eu personal, pentru că discutăm despre un caz public, cred că președintele Iohannis nici nu s-a gândit vreodată că se mai intoarce la catedră, dar fiind o prevedere legală i-au rezervat în statul de funcții postul, care probabil că e făcut de ani de zile de alți profesori de fizică în plata cu ora sau prin suplinire”, a declarat Ecaterina Andronescu pentru HotNews.ro.Fostul ministru mai arată că o prevedere privind limitarea la un anumit număr de ani a rezervării catedrei poate fi introdusă într-o viitoare lege a educației.”Părerea mea este că dacă a apărut acest subiect public, și el este o realitate, s-ar putea ca să existe o amendare a actualei legi pe acest subiect în viitoarea lege a educației”, a mai spus Andornescu., președintele Federației ”Spiru Haret”, arată că rezervarea catedrei de către titulari este un lucru normal. Liderul de sindicat susține că atacul cu privire la rezervarea catedrei președintelui este unul gratuit.”Știu că unii fac bășcălie pe seama președintelui României și nu sunt de acord cu acest lucru. Dar prin legea educației, într-adevăr, dai posibilitatea persoanelor care îndeplinesc anumite funcții să li se rezerve catedra. În momentul de față noi putem discuta și de președintele României, și nu numai, și de directorii unităților de învățământ că și ei au rezervare de catedră. Dacă avem directori care sunt foarte buni de funcție, de peste 20 de ani, asta înseamnă că nu trebuie să-i mai rezervi catedra? Nu trebuie să existe niciun fel de limitare din punctul ăsta de vedere. Dacă președintele României va fi încă un mandat, ăsta este un motiv să nu-i mai rezervi catedra? Poate la pensie vrea să se întoarcă înapoi la catedră. Este și moral până la urmă. Nu văd de ce trebuie să venim cu niște restricții care mi se par pur și simplu jenante”, a declarat Marius Nistor pentru HotNews.ro.Sindicalistul nu este de acord cu limitarea rezervării unui post de titular: ”Asta înseamnă că ar trebui să le interzicem cadrelor didactice să mai ocupe vreodată vreo funcție de demnitate publică! Și asta numai pe motivul că li se rezervă catedra! Nu pot trata sistemul de învățământ așa cum tratez alte domenii de activitate. Iar atacul la adresa președintelui este unul gratuit. Și care vine din partea unor necunoscători. Eu știu că în campania electorală orice este tolerat, dar cred că lucrurile se duc prea departe. Nu știam că problemele din învățământ stau exact în rezervarea catedrei președintelui”, a mai spus Nistor.inspectorul general școlar de la Sibiu, a declarat pentru HotNews că președintele Iohannis are catedra rezervată.”Nu numai domnia sa are catedra rezervată, toți cei care lucrează în învățământ și în funcții de demnitate publică au catedra rezervată, așa spune legea. Atâta timp cât legea permite acest lucrunu mai există niciun fel de comentariu, pentru că asta e legea. Catedra domnului Iohannis este rezervată, și nu numai a dumnealui, la toți demnitarii care sunt aleși în funcții publice catedra se rezervă”, a spus Marius Novac.Accesul la catedră în sistemul educație din România are loc prin examenul de titularizare, pe care profesorii îl susțin anual. În cazul în care nu există suficiente posturi titularizabile, adică pe perioadă nedeterminată, cei care iau examenul cu note mai mari de 5 pot ocupa un post de suplinitor, pentru o perioadă determinată.În România sunt 215.289 de profesori, dintre care 80% ocupă posturi titularizabile, iar restul de 20% ocupă posturi suplinire.Săptămâna viitoare, reprezentanții Ministerului Educației, sindicatele, părinții și elevii vor discuta în Consiliul de Dialog Social Metodologia -cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021. În draftul de metodologie nu scrie nimic despre numărul de ani pentru care se va putea rezerva o catedră.