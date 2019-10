Nouă premii pentru echipa României la Olimpiada Internaţională de Limba Franceză

Potrivit Ministerului Educației, la proba scrisă individuală (nivel B1), Mădălina Sorina Ştefan (Colegiul Naţional "Fraţii Buzeşti" din Craiova) a fost distinsă cu premiul I. La aceeaşi categorie, Ioana Tuţu (Colegiul Naţional Pedagogic "Carol I" din Câmpulung Muscel) a obţinut premiul al II-lea.În cadrul aceluiaşi nivel de competenţă (B1), dar la proba orală pe echipe, s-au înregistrat următoarele rezultate: Ioana Tuţu - premiul I, Nicole Robilliard (Liceul Teoretic Gătaia, judeţul Timiş) - premiul al II-lea şi Mădălina Sorina Ştefan - premiul al III-lea.La proba scrisă individuală corespunzătoare nivelului B2, Horia Iorgulescu (Colegiul Naţional "Ion C. Brătianu" din Piteşti) şi-a adjudecat premiul al III-lea. În acelaşi timp, la proba orală pe echipe (B2), componenţii lotului României au obţinut un premiu I prin Horia Iorgulescu, un premiu II - Teodora Lovin (Colegiul Dobrogean "Spiru Haret" din Tulcea) şi un premiu III - Andreea Gînga (Colegiul Naţional "Petru Rareş" din Suceava).Toţi membrii echipei sunt laureaţi ai Olimpiadei Naţionale de Limba Franceză 2019 (clasele a X-a - a XI-a). Din delegaţia ţării noastre au făcut parte şi profesorii Tatiana Florea (Colegiul Naţional "Ion C. Brătianu" din Piteşti - coordonator/însoţitor) şi Constantin Tiron (Colegiul Naţional "Alexandru cel Bun" din Gura Humorului/inspector la ISJ Suceava - evaluator).Formula de desfăşurare a concursului conţine două probe obligatorii: o probă scrisă individuală (eseu structurat pe o temă dată de maximum 230 - 250 cuvinte - nivelul B1 şi maximum 250 - 270 de cuvinte - nivelul B2), respectiv o probă orală pe echipe (cerinţe: documentare/pregătirea unei dezbateri televizate - nivel B1 şi nivel B2).Olimpiada Internaţională de Limba Franceză din acest an a reunit elevi din şase ţări membre ale Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei (Albania, Armenia, Bulgaria, Macedonia de Nord, Republica Moldova şi România). Competiţia este înscrisă în programul activităţilor Biroului Regional al Francofoniei pentru Europa Centrală şi Orientală (BRECO) al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei.