VIDEO Directorul unui liceu de elită din Timişoara, filmat când alungă cu extinctorul elevii fumători: A fost ceva din instinct, pentru că avem probleme deosebite pe zona de fumat

Directorul unui liceu de elită din Timişoara a fost filmat când alungă elevii fumători din curtea liceului folosind un extinctor, scrie Opinia Timișoarei. El pulverizează conținutul spre copii, iar aceștia încep să chiue și să alerge în toate direcțiile. Directorul spune că regretă gestul, pe care l-a făcut "din instinct".

Scenele s-au petrecut la Liceul "Jean Louis Calderon” din Timişoara, imaginile fiind publicate pe Facebook.

În imagini se poate vedea cum directorul liceului, Ion Ionici, pulverizează conținutul unui extinctor spre o parte din elevii liceului aflaţi la fumat în curtea şcolii, iar aceștia încep să chiue și să alerge.

Directorul liceului spune că în urmă cu o zi în școală a avut loc un exercițiu desfășurat împreună cu pompierii și s-a gândit să le dea o "lecție" fumătorilor.

"Noi am rămas cu câteva cadre didactice pe terenul de fotbal și cu ajutorul unui extinctor am făcut o mică demonstrație. În acel moment au venit spre noi câțiva elevi de la ciclul primar și câțiva dascăli și ne-au spus că <uitați ce au învățat copiii noștri>. Am luat din instinct extinctorul și am pulverizat acea substanță. Regret gestul, dar a fost ceva din instinct, pentru că avem probleme deosebite pe zona de fumat. Cred că 50 - 100 de elevi ne fumează în școală”, a spus directorul Ion Ionici la Digi 24.





Potrivit acestuia, la cabinetul medical nu s-a plâns nimeni că ar fi avut de suferit. Dimpotrivă, ar fi fost felicitat pentru gest de elevi, profesori și de mai mulți părinți care l-au sunat, „pentru că sunt sătui de modul în care anumiți elevi se comportă la noi în școală, pe fumat”, a susținut directorul.

Inspectoratul Școlar: Intenția a fost de a produce o sperietură copiilor care fumează

Șeful Inspectoratului Școlar Timiș, Aura Danielescu, spune că a fost vorba despre o glumă, intenția fiind "de a produce o sperietură copiilor":

"În cursul zilei de ieri, imediat după ce a fost contactat de către presă, domnul director Ionici de la Liceul J. L. Calderon m-a contactat și mi-a spus ca a avut un exercițiu programat cu cei de la ISU.

La finalul activității, pe fondul unei supărări mai vechi pe elevii fumători ai liceului, elevi ce indiferent de metodă au continuat să fumeze în curtea școlii, în zona parcului, s-a îndreptat spre aceștia și în glumă a pulverizat în sus conținutul unui extinctor.

Chiar dacă intenția a fost de a produce o sperietură copiilor, dezaprobăm gestul și atitudinea și ne cerem scuze copiilor și părinților acestora! În mod sigur există alte metode, regulamente ce prevăd sancțiuni pentru faptele copiilor și nicidecum o manifestare ca cea pusă în practică de colegul meu! Este un director cu potențial managerial și cu atât mai mult ne-a îngrijorat atitudinea dumnealui. Un inspector școlar se deplasează chiar acum spre unitate, urmând a lua nota de relație și a recomanda cercetarea disciplinară a colegului nostru!".