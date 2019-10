webPR GoAheadHackaton - 24 de ore pentru identificarea de noi soluții pentru educația viitorului, în cadrul inițiativei DigiEduHack

DigiEduHack este o inițiativă a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT), ca parte a Planului de acțiuni pentru educația digitală propus de Comisia Europeană, gestionată de Climate-KIC și coordonată de Universitatea Aalto din Finlanda. DigiEduHack are ca obiective: facilitarea dialogului între categorii diferite de persoane interesate de viitorul educației și promovarea ideilor acestora, identificarea și promovarea tendințelor cheie din educație, generate de transformarea digitală și identificarea unor posibile soluții inovative la cele mai importante provocări din domeniul educațional.Asociația GO-AHEAD organizează, în incinta Ingenius Hub din București, Hackatonul Education 4.0 dedicat identificării de soluții digitale care să dezvolte competențele socio-emoționale necesare tinerilor pentru adaptarea la provocările secolului 21: gândire critică, creativitate, comunicare, colaborare, curiozitate, inițiativă, perseverență, adaptabilitate, leadership, responsabilitate socială și culturală.Peste 35 de programatori, studenți/elevi, profesori, psihologi, susținuți de team-leaderi si mentori cu experiență în domeniul educației și tehnologiei vor concura timp de 24 de ore pentru a dezvolta noi soluții educaționale, urmând ca cei mai buni să câștige premii în bani și vouchere oferite cu ajutorul partenerilor și sponsorilor evenimentului Accenture, 01NO.DE, GO- TECH Consulting, ICF Romania, Business Women Forum Romania, Marcotec București, The E- Learning Company, Centrul Confident, Artesana și Vindor.Cea mai bună soluție se va califica în etapa următoare și va avea șansa accederii în finală, unde se vor selecta 3 câștigători, care vor primi premii a 5000 EUR fiecare și titlul de Ambasador al Educației Digitale.Cu o echipă tânără și ambițioasă, Asociația GO-AHEAD se implică în proiecte inovatoare care sprijină educația din România și a obținut rezultate notabile într-un timp scurt: 4 programe de formare profesională acreditate de Ministerul Educației Naționale având ca tematică dezvoltarea personală, bullying, orientare școlară și profesională și IT&C, peste 1800 de cadre didactice instruite și certificate la nivel național, o rețea națională cu peste 90 de locații de formare acreditate și peste 130 de formatori/colaboratori, programe integrate de dezvoltare personală coaching, consiliere și orientare în carieră pentru elevi și studenți.Mai multe detalii despre Asociația GO-AHEAD și Hackaton se găsesc peși