Edu Networks, un proiect care vizează să aducă România în top 10 sisteme educaționale din Europa, până în 2035: Mai multe școli din România vor fi asistate de oameni de afaceri

Școlile intrate în program în acest an vor fi ajutate și în următorii 4 ani și vor lucra cu mentori și facilitatori profesioniști pentru a crește calitatea educației. În program au fost incluse grădinițe, școli primare și gimnaziale, licee din toată țara și de orice profil. Lista școlilor din program poate fi consultată pe site-ul edunetworks.ro. Scopul proiectului Edu Networks este să încurajeze școlile să dezvolte o cultură organizațională democratică și dezvoltare sustenabilă și inovare, să reducă abandonul școlar, să crească ratele de promovare, să scadă analfabetismul funcțional și să crească motivația profesorilor, printre altele.”Noi suntem obișnuiți să lucrăm cu proiecte pe termen lung. Și de aceea ne propunem ca pentru cel puțin următorii 5 ani să transformăm 500 de școli”, a spus Florian Talpeș, CEO-ul Bitdefender, unul dintre fondatorii programului. Școlile vor fi asistate de 68 de experți educaționali și 50 de mentori din mediul de bussines.”În mediul economic, la început a fost o constatare, dar cu timpul a devenit disperare că absolvenții pe care îi primim nu sunt bine pregătiți. Și de aceea ne implicăm cât mai devreme pentru ca la final absolvenții să fie bine pregătiți”, a mai spus Talpeș.Cele 114 școli au fost selectate în urma evaluării completării formularului de înscriere, completat de peste 700 de școli, ținând cont de motivație și determinare, de provocările și nevoile de creștere ale școlilor, precum și de formarea de grupuri de minimum 10 școli apropriate geografic care pot forma un cluster.”E primul proiect de transformare al școlii. Ne propunem ca în 2035 România să fie în top 10 al sistemelor de educație din Europa. Școlile au fost selectate pe baza formularelor completate de directorii de școală, nu au fost întrebări ușoare, ci am transpus întrebările pentru manageri directorilor de școală. Așa ne-am dat seama cât de mult își doresc transformarea”, a spus Măriuca Talpeș, inițiatoarea programului.În grupul de școli avem școli slabe sigur, școli cu procente mici la BAC, cu multe note sub patru la examenele naționale, avem multe școli cu gradul de sărăcie foarte mare, de exemplu avem toate școlile din Valea Jiului”, a mai spus Măriuca Talpeș. Finanțarea pentru un cluster de 10 școli este de 150.000 de euro, dar banii nu vor merge direct la școală.”Cei 15.000 de euro cât ar reveni unei școli nu ajung la școală, adică noi nu donăm școlii banii și nici nu ne propunem să reconstruim clădirea. În schimb, îi putem ajuta să știe cum să o facă și să acceseze ei însuși resursele”, a spus Florian Talpeș.Edu Networks își propune să crească în fiecare an numărul școlilor care vor primi asistență. Astfel, anual 100 de școli vor fi incluse în program.În luna octombrie, comunitatea de 68 de specialiști în educație și 50 de mentori din business vor avea prima întâlnire de lucru în cele 9 clustere, în care vor sprijini școlile în a-și stabili obiectivele individuale către care vor lucra în cei 4 ani de program.Pentru început, programul costă 620.000 de euro. Organizațiile neguvernamentale care participa la program sunt: ”Noi Orizonturi”, ”Romanian Business Leaders, ”Ovidiu Ro”, ”Finnish Teacher Training Centre”, ”Lecturi și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice”, ”Asociația pentru Valori de Educație”, ”Școala de Valori”, ”InfinitEdu”, ”Teach for Romania”.