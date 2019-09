Inspector școlar: În Capitală, tot mai puțini profesori dispuși să devină directori de școli

"Cred că este o chestiune care pleacă de la slaba salarizare a directorilor. Există situaţii în care un profesor are salariu mai mare decât directorul, dacă are vechime mai mare sau gradaţie de merit şi directorul nu o are. Timpul de muncă al directorului este nenormat. Perioadele în care îşi poate permite concediu de odihnă sunt mult inferioare acelei cifre de 62 de zile pe care le-ar avea, conform legii. Nu are când să le ia din cauza examenelor naţionale şi a tuturor sarcinilor specifice pe care le are de îndeplinit. Misiunea de director a devenit foarte dificilă din perspectiva raporturilor cu cadrele didactice, cu elevii şi cu părinţii", a susţinut inspectorul general, citată de Agerpres.