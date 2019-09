Niculae Istudor, rectorul ASE: 86% dintre absolvenții noștri se angajează după terminarea facultății

”La noi 86% din absolvenții ASE sunt angajați în primele 6 luni de la absolvire în domeniul de studiu. Este un lucru bun, vorbind de loc de muncă pentru studii superioare. Ei se angajează și din timpul facultății”, a declarat Istudor.Din acest motiv programele universității sunt adaptate la cerințele din piața muncii, iar anual unele dintre acestea nu mai primesc finanțare și nici studenți.”Am renunțat la 20 de programe de masterat pentru că nu au candidați și nu sunt căutate. Unele din ele se suprapuneau cu altele. La programele de masterat de cercetare nu permitem în niciun fel să se mai facă ce s-a studiat în licență, pentru că e vorba de a continua cercetarea de către absolvenții de licență, ei ar fi bazinul principal de selecție pentru doctorat”, arată rectorul.”Profesorii sunt foarte reacționari, pentru că ei spun că programele funcționează de ani de zile. De exemplu, avem un program de actuariat, în zona de asigurări. Era un program care funcționa de mulți ani, dar în vară au fost 6 înscriși, așa că n-o să-l mai facem”, a mai spus Istudor.Profesorul arată că mulți studenți nu mai vor să urmeze cursuri la masterat pentru că spun că o diplomă de masterat nu valorează nimic pe piața muncii. Din acest motiv ASE-ul are multe programe în parteneriat cu agenții economici.”Avem 30-40 programe făcute împreună cu mediul de afaceri, fiecare facultate are cel puțin un program împreună cu mediul de afaceri. Noi universitatea noastră am creat o legătură permanentă cu mediul economico-social prin mai multe pârghii. Fiecare facultate are un consiliu consultativ din care fac parte reprezentanți ai companiilor, care fac propuneri privind modificarea planurilor de învățământ. Ultimele modificări le-am făcut nu la propunerea profesorilor, ci la propunerea oamenilor de afaceri. Așa am introdus comunicarea, așa am introdus antreprenoriatul, așa reintroducem anul acesta analiza economico-financiară”, a spus Nicolae Istudor.Un program cerut pe piața muncii este și cel care pregătește analiști economico-financiari.”România dacă duce lipsă de ceva este de analiști economico-financiari care să analizeze situațiile la nicel micro și macro economic și să propună soluții. Altfel toate deciziile se vor lua la întâmplare”, a mai spus rectorul.ASE-ul a investit și în criteriile care contează pentru topurile internaționale, precum programele de studii, cercetarea și internaționalizarea universității. Din acest motiv, anul acesta universitatea ocupă locuri bune în clasamentele internaționale. În Top Shanghai, ASE-ul ocupă locul 201-300 în domeniul Științe economice, iar în World University Rankings 2020 a urcat în intervalul 801–1000.”Aceste clasamente sunt foarte importante pentru noi. Unii dintre elevi se vor gândi să rămână în România. Noi facem 2-3 parteneriate pe an cu universități din străinătate. La început, când nu eram în aceste topuri, erau reținuți în a încheia parteneriate. Aceste parteneriate contează și ele pentru clasamentele internaționale. Avem din ce în ce mai mulți studenți din țări la care nu ne gândeam până acum, precum Mexic. Avem 5% studenți internaționali”, a mai spus Nicolae Istudor.În privința cercetării, ASE-ul a atras companiile să facă parteneriate pentru diverse studii realizate de facultățile de aici.”Din 2016, anual, cerem către partenerii noștri din organizații naționale și mulținaționale, ministere, institutute propuneri de cereri de cercetare. În primii ani am primit foarte puține propuneri, și nesemnificative. Dar anul trecut am avut peste 400 de cercetare pe toate temele de studiu specifice facultăților noastre. Am dat câte o temă foarte importantă la fiecare facultate și fiecare facultate și-a finanțat-o cu 100.000 de lei din bugetul de cercetare. Am făcut selecția de proiecte, iar acum sunt în implementare. Toate aceste teme de cercetare au ca termen de realizare un an de zile”, a declarat rectorul.Luni, 30 septembrie, 5.766 de studenți început la anul I la licență și masterat, din care 2.785 sunt la buget și restul cu taxă.