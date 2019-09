Aproape 80% dintre studenţii Universității Politehnica din București sunt angajaţi deja la finalul anului trei

​"Din nefericire, foarte mulţi (studenţi angajaţi din timpul facultăţii - n.r.). În anul doi circa 40% din studenţi sunt angajaţi, în anul trei deja cifra începe cu şase. La finalul anului trei 80% dintre ei sunt deja angajaţi, ceea ce este foarte mult. Din punctul nostru de vedere ne-am dori să stea cât mai mult în şcoală, doar în şcoală, nu să fie angajaţi, să lucreze în perioada studiilor", a spus Costoiu, deschiderea anului universitar 2019 - 2020.Potrivit acestuia, un număr de 2.500 de studenţi străini din 100 de ţări urmează cursurile facultăţilor din cadrul UPB în acest an universitar."Suntem în acest an într-un an bun. Este al şaselea an în care creşte constant (numărul studenţilor străini - n.r.), depăşim 2.500 de studenţi străini din 100 de ţări ale lumii. Avem studenţi veniţi din Japonia, America de Sud, toate ţările europene, nordul Africii, Orientul Apropiat, Orientul Îndepărtat. Chiar vreau să remarc faptul că, anul acesta, generaţia trecută care a absolvit în 2019 a avut printre şefii de promoţie şapte studenţi străini care au învăţat în limba engleză, franceză sau germană în universitatea noastră", a arătat Mihnea Costoiu.El a menţionat că 70% dintre studenţii UPB sunt din provincie, iar 30% din Bucureşti.