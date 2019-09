Universitatea Politehnică din București începe, luni, noul an universitar, cu o săptămână mai devreme

"La eveniment vor fi prezenţi, alături de cei aproximativ 30.000 de studenţi ai Universităţii noastre, peste 5.000 doar în anul I, numeroşi reprezentanţi ai ambasadelor, ai Academiei Române, ai mediului de afaceri, cadre didactice, cercetători ştiinţifici, precum şi multe alte personalităţi din mediul public şi privat", se arată într-un comunicat al UPB.Reprezentanții Politehnicii arată că instituția a obținut în vara aceasta 16 medalii de aur la 'The 4th International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN 2019'", ceea ce a poziţionat România în top 3 mondial din punct de vedere al medaliilor câştigate, în contextul în care la această competiţie au participat cercetători şi inventatori din peste 50 de ţări."Un nou an universitar, o nouă provocare spre ceea ce putem numi performanţă la cel mai înalt nivel, iar pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti, ierarhizarea din ultimii ani în topurile de prestigiu ale lumii reprezintă cu siguranţă cea mai importantă carte de vizită şi în acelaşi timp o obligaţie permanentă de a accede cât mai sus în domeniul cercetării ştiinţifice aprofundate, al creaţiei şi al inovării şi am convingerea că, prin valoarea comunităţii noastre academice, vom putea menţine învăţământul superior românesc pe harta mondială a performanţei", a declarat Mihnea Costoiu, rectorul UPB.