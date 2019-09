Ghiozdane de până la 11 kilograme, purtate de elevii de la o școală din Suceava/ Kinetoterapeut: Greutatea ghiozdanului provoacă dureri şi posturi vicioase pe toată ziua

Majoritatea copiilor s-a plâns de greutatea ghiozdanelor şi, de aceea, unii sunt ajutaţi de părinţi sau bunici, iar în unele zile nu sunt nevoiţi să aducă toate rechizitele la şcoală, uşurând astfel ghiozdanul.Au fost şi copii care au venit la şcoală cu ghiozdan tip troler, motivând că au primit recomandări în acest sens de la medici."Vrem să transmitem pe această cale un mesaj, nu atât doar colegilor din educaţie, ci şi părinţilor, care trebuie să fie atenţi la greutatea ghiozdanului. (...) M-am gândit să semnalăm părinţilor şi colegilor profesori acest aspect, al sănătăţii copilului, al acestei greutăţi inutile pe care o poartă în spate. (...) Fac apel şi către medicii şcolari sau cadrele medicale sau medicii de familie din comunităţi, să aibă o strânsă legătură cu şcoala şi în întâlniri aplicate să explice şi părinţilor şi profesorilor despre pericolele unei asemenea greutăţi în spatele copiilor", a spus Gabriela Mihai, precizând că va transmite şi Ministerului Educaţiei rezultatele unei analize pe care o va face cu privire la acest subiect.Totodată, kinetoterapeutul Daniel Irimia a arătat că a purta un ghiozdan care cântăreşte atât de mult, cum a constatat la aceşti elevi, poate avea consecinţe ''groaznice'' asupra sănătăţii acestor copii care au scheletul în formare, putând conduce la modificare de postură greu de corectat şi care provoacă dureri."Urmările sunt groaznice, să nu folosesc alt cuvânt. (...) Greutatea ghiozdanului provoacă dureri şi posturi vicioase pe toată ziua. (...) Un copil pe care-l vedem dimineaţă că e deja aplecat semi-cifozat din cauza greutăţii ghiozdanului, ne gândim că va sta cifozat şi în bancă şi afară, va plimba trotineta tot în poziţie cifozată, va sta pe tabletă tot cifozat, deci el pleacă de dimineaţă într-o postură deficitară. (...) Dintr-un număr de aproape 2.000 de copii analizaţi, deja am găsit 30-35% din copii cu atitudine cifotică, scolio-cifotică, din clasele primare. (...) Conform STAS-ului internaţional, un ghiozdan trebuie să aibă 10% din greutatea copilului. (...) Un rucsac ar trebui să aibă, la fetiţe, vreo 600 de grame, până la un kilogram băieţii, începând la clasa zero şi încet-încet să urce câte jumătate de kilogram în fiecare an până în clasa a IV-a, când pentru băieţi ar trebui să aibă maxim trei kilograme şi fetele două kilograme şi jumătate", a spus Irimia.