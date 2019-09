FOTO/VIDEO Şcoala din Clejani a fost devastată de 3 copii, enervaţi de o jucărie muzicală. Primarul: Aşa ceva nu s-a văzut în România UPDATE

În şcoală acum sunt jucării şi materiale didactice distruse, uşi şi grupuri sanitare sparte şi bănci răsturnate. Extinctoarele au fost pornite şi spuma a fost împrăştiată peste tot. De furia celor trei nu au scăpat nici caloriferele sau centrala termică montată în primăvară.Timp de trei ore, cei trei elevi, cu vârste de 8, 9 şi 10 ani, au distrus tot ce era în şcoală. Totul a pornit, se pare, după ce unul dintre copii s-a enervat la ore, din cauza unei jucării muzicale aruncate la gunoi, care continua să sune.Contactat de HotNews, primarul Florin Nidelea a declarat că în prezent face evaluarea pagubelor, iar 30 de persoane lucrează la curățenia școlii pentru ca luni elevii să se poate întoarce la cursuri.”Am vorbit cu copiii, ei s-au amuzat. Părinții sunt șocați, acoperă cheltuielile cât or putea. Acum suntem 30-35 de persoane în școală și facem curățenie. Aici învață 150 de copii care ieri și astăzi nu au venit la școală. Dar de luni dăm drumul la școală. Și mâine și poimâine dăm drumul la școală, cu toate că am luat o derograre până pe 20 septembrie”, a spus pentru HotNews Florin Nidelea.În școala din Clejani se învață într-un singur schimb de la 8.30 până la 13.30.”La ora 17.00 vine femeia de serviciu să aprindă becurile și în moentul când a venit ei făceau baie că se murdăriseră, terminaseră de distrus. Nu știm când au intrat”, a mai spus primarul.Pagubele depășesc suma de 40.000 de lei, dar primăria va știi exact luni dimineață. ”Acum tot ce găsim stricat îi trimitem pe părinți să cumpere. Și luni dimineață evaluăm”, a spus Florin Nidelea.„Dintre cei trei, unul învaţă la altă şcoală. Au intrat pe un geam în şcoală. Asta după ce au tăiat plasa de la gard. Au distrus tot. Aşa ceva nu s-a văzut în România. Aşa au zis, că unul dintre ei, e clasa a II-a, s-a enervat când era la ore din cauza unei jucării muzicale şi au venit să distrugă jucăria. Nu avem pază. Şcoala e lângă Primărie”, a declarat, corespondentului Mediafax, primarul comunei Clejani, Florin Nidelea.Potrivit acestuia, incidentul a avut loc după terminarea orelor, iar femeia de serviciu a fost cea care i-a găsit pe copii. Cinci clase, cancelaria, holul şi baia au fost distruse. „A venit femeia de serviciu să facă curat şi i-a găsit. Unul făcea baie, altul a sărit pe geam, a fugit dezbrăcat acasă şi s-a întors, l-am găsit urcat pe sala de sport. Ei provin din familii normale, cel care este clasa a II-a este cu ceva probleme psihice, are şi adeverinţă”, a precizat Nidelea.Primarul din Clejani a adăugat că pagubele încă nu au fost stabilite dar cel mai probabil depăşesc 40.000 de lei.„Măsuri nu au luat încă. E dosar penal, aşteptăm să vedem cum se rezolvă, dar sunt minori”, a afirmat Florin Nidelea. Între timp, şcoala, în care învaţă aproximativ 150 de elevi şi preşcolari, a fost închisă timp de două zile.Mai multe fotografii pot fi văzute aici: