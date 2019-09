Nouă universități românești sunt în clasamentul internațional al universităților 2020 realizat de Times Higher Education/ ASE-ul, singura care urcat semnificativ în top

Dintre toate, singura care se află în trend ascendent este Academia de Studii Economice din București, care a urcat în intervalul 801–1000, comparativ cu anul trecut, când ocupa un loc în intervalul 1001+. În aceeași categorie în care se află și Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.Pe locul 1001+ sunt: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea din București și Universitatea de Vest din Timișoara.Trei universități, Universitatea Politehnica din București, Universitatea Politehnica din Timișoara și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, au intrat pentru prima dată în clasament, în timp ce Universitatea din București a căzut în intervalul 1001+ al clasamentului față de anul trecut când era în intervalul 801–1000.Clasamentul dat publicității pe 11 septembrie cuprinde aproximativ 1.400 de universități din 92 de țări, evaluate în funcție de următoarele criterii: calitatea procesului educațional și a mediului de învățare (30%), calitatea cercetării reflectată în indicatori de volum, venituri și reputație (30%) și impactul acesteia reflectat în citări (30%), gradul de internaționalizare a universității analizat din perspectiva studenților, profesorilor și partenerilor internaționali (7,5%) și transferul de cunoștințe spre mediul socio-economic (2,5%).Topul internațional arată că pe primele locuri sunt universitățile Oxford, California Institute of Technology și Cambridge.Potrivit site-ului https://www.timeshighereducation.com , universitățile britanice înregistrează un declin față de anii trecuți, pe fondul creșterii finanțărilor din educație și cercetare în Germania și China.Oxford este singura universitate britanică care stă bine în clasament, ocupând pentru al treilea an consecutiv primul loc. Clasamentul arată că Japonia a întrecut anul acesta Regatul Unit în termeni de reprezentare generală cu 10 universități în plus. Marea Britanie are acum 100 de universități clasate în total, în timp ce Japonia are 110.Topul poate si consultat aici.