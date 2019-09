Mesaj cu subînțeles de la jandarmii din București într-o campanie pentru elevi: ”Știti bancul cu Dubai? Duba-i pregătită”

În postare Jandarmeria spune că de la băieței are așteptări mari, iar cu fetițele are câteva secrete. ”Le spunem cum să facă să fie mereu în siguranță și cum să-i apostrofeze pe băieți, când nu sunt cuminți”, scrie Jandarmeria. Postarea se încheie cu un fel de glumă despre cei care nu respectă legea, cu trimitere la serialele La casa de Papel și Prison break, dar și cu două întrebări:1.Zeghea e albă cu dungi negre, sau neagră cu dungi albe??2. Știti bancul cu Dubai? Duba-i pregătită.Postarea Jandarmeriei mai jos:A treia zi de școală. După două ore de matematică, ceasul arată tot 08:30. Ultima oră avem dirigenție, deci tot matematică. Fericiți cei mici, care se bucură cu adevărat… la grădiniță.Ce voiam să vă zicem, de fapt, este că, în următoarele două săptămâni, vom fi prezenți în școlile din București, unde desfășurăm campania #10_pentru_siguranță. \uD83D\uDD1F Vorbim despre orice suntem întrebați, batem și palma, dacă e nevoie și facem tot posibilul să fim înțeleși corect, din start: orice s-ar întâmpla, suntem parteneri! Nu ezitați să ne spuneți, daca sunteți victimele bullying-ului. Trimiteți-i la noi pe cei care au chef de ceartă.De la băieței avem așteptări mari, vrem să fie suporterii de mâine, care vor avea ca principiu de bază fair-play-ul. Cu fetițele avem câteva secrete. Le spunem cum să facă să fie mereu în siguranță și cum să-i apostrofeze pe băieți, când nu sunt cuminți.Acestea fiind zise, la finalul celor 148768478 de ore de matematică și fizică, după obținerea diplomei de bacalaureat, vă așteptăm la Academia de Poliție, arma Jandarmi și în școlile de subofițeri jandarmi, de la Drăgășani și Fălticeni.Pentru cei ce nu se regăsesc în nimic din ceea ce am enumerat, sau alte profesii și simt o atracție către petarde, torțe, fumigene, violență, furt, Narcos, La casa de Papel, Prison break, avem două întrebări:1.Zeghea e albă cu dungi negre, sau neagră cu dungi albe?2.Știti bancul cu Dubai? Duba-i pregătită.Captură Facebook/ Ovidiu VanghelePostarea integrală poate fi citită pe educațieprivată.ro . La câteva ore de la postare, după ce a avut zeci de sharuri, Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti a șters postarea.Campanie despre care vorbește Jandarmeria este 10 pentru siguranță și vizează creșterea factorilor de protecție și diminuarea factorilor de risc în mediul școlar, informarea/formarea cadrelor didactice