VIDEO Profesoarele de la o școală din Târgoviște au dansat pentru elevi, la festivitatea de începere a anului școlar

Spectacolul profesoarelor prin muzică și dans i-a binedispus pe elevii care stăteau pe margine și care au început și ei să danseze.”Noi dansăm în fiecare pauză mare în curte împreună cu elevii. Dar acum este prima dată când dansul este executat doar de profesoare. Anul acesta am vrut să ieșim din tipare și ne am personalizat tricourile, iar deschiderea am făcut-o prin dans”, a spus, pentru HotNews, Tatiana Crosetate, profesoara care a coordonat dascălii.La finalul festivității de deschidere a anului școlar, elevii împreună cu profesorii au lansat baloane în aer.Dansul profesoarelor a fost filmat și distribuit pe Facebook, unde a devenit viral.