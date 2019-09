Prima școală smart din mediul rural/ 120 de copii din Ciugud vor învăța în clase cu iluminat inteligent

Elevii de la școala gimnazială din Ciugud au început cursurile într-o școală smart, prima de acest fel din România. Aproximativ 120 de elevi din clasele I-VIII și pregătitoare vor învăța în acest an școlar în clase iluminate cu sisteme cu senzori, dotate cu table interactive și tablete, potrivit Alba24.ro.Școala este dotată și cu o platformă on-line care va conține catalog electronic dar va permite încărcarea și descărcarea unor materiale educaționale sau interacțiunea on-line profesor – părinte. Școala are aproximativ 120 de elevi, iar ei până acum învățau în satele din Ciugud. Din acest an școlar, acești copii vor învăța în noua școală care va avea 9 clase, de la clasa pregătitoare și până la clasa a VIII-a. Clădirea construită în anul 1938 a fost reabilitată în întregime și reorganizată pentru ca aici să poată învăța toți elevii din comună.”Proiectul a presupus refacerea acoperișului, zidăriei, înlocuirea ușilor și a tâmplăriei, montarea unei podele de parchet în clase și pe holuri, dar și implementarea unor soluții inteligente pentru iluminat și climatizare”, transmite Primăria Ciugud, într-un comunicat.Potrivit sursei citate, sistemul permite ca în fiecare clasă iluminatul și climatizarea să se regleze în funcție de scenarii prestabilite sau cu ajutorul unor senzori. În cazul iluminatului senzorii aprind sau opresc lumina când sesizează prezența în clasă și o reglează apoi în funcție de lumina diurnă astfel încât să nu afecteze ochii copiilor. Chiar și băile au senzori de inundație care opresc rețeaua de apă dacă pe podea se sesizează o mare cantitate de apă.„Cea mai importantă investiție care trebuie făcută într-o comunitate este în copii, deoarece ei reprezintă viitorul. Noi am observat în ultimii ani că tot mai mulți părinți aleg să își ducă copiii la școală în Alba Iulia. În urma discuțiilor purtate cu aceștia am înțeles că în Ciugud este nevoie de o școală modernă, prietenoasă și în care să folosim cele mai moderne metode de predare. Așa s-a născut ideea unei școli inteligente în care profesorii vor folosi tehnologia în procesul de predare astfel încât lecțiile să devină mai atractive pentru copii. Sunt lucruri pe care nu le-am inventat noi, ci se folosesc în multe școli din România. Noi am vizitat unele dintre aceste școli de unde am adunat idei bune la care am adăugat ideile noastre astfel încât, în final, s-a născut această școală. Sper că dascălii și elevii să se bucure de noua școală și mi-aș dori ca aceasta să fie normalitatea pentru orice sat din România. Credem că școala de la sat trebuie susținută și nu trebuie lăsată să moară deoarece toți copiii din mediul rural au dreptul la educație. Mulțumim tuturor celor care ne-au sprijinit în acest proiect. Mult succes dascălilor și elevilor în noul an școlar”, a spus Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud, citat de Alba24.Administrația locală mai precizează că în lunile următoare vor fi achiziționate, pe un proiect finanțat în cadrul competiției „Țara lui Andrei”, table interactive, tablete și softuri educaționale.