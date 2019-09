Într-o școală din Gorj s-au investit 500.000 de lei, dar acolo vor învăța doar 12 elevi

O școală din comuna Săcelu, județul Gorj, în care s-au investit 500.000 de lei, după ce anul trecut a luat foc, va funcționa cu o singură clasă, în regim simultan, formată din 12 elevi, în ciclul primar. Cu un număr mic de școlari se confruntă și celelalte două unități de învățământ din localitate, transmite Mediafax.





În comuna Săcelu din județul Gorj sunt trei școli, două primare și una gimnazială, la care sunt înscriși în total aproape 90 de elevi.





12 copii de vârste diferite vor învăța într-o singură clasă la Școala Primară Magherești, structură a Școlii Gimnaziale Săcelu. Unitatea de învățământ a fost distrusă în luna ianuarie a anului trecut, în urma unui incendiu, fiind cheltuită suma de aproximativ 500.000 de lei pentru reabilitare.





Tot 12 elevi vor învăța, în regim simultan, și la Școala Primară Hăiești din comună.





Autoritățile spun că una dintre cauzele pentru care sălile modernizate vor rămâne goale este plecarea în străinătate împreună cu părinții a celor care frecventau școala.





„Se diminuează din ce în ce mai mult numărul elevilor. Am avut ani când în clasa a V-a nu a fost niciun elev. La ora actuală este clasa a VII-a în care nu există elevi. De aceea s-a recurs la învățământul simultan, nu este altă variantă. Mulți au plecat în străinătate, copiii i-au urmat, au mai plecat pe la oraș, alții preferă să facă naveta la alte școli. Avem trei școli, una este deja închisă, Blahnița de Sus este închisă. Mai sunt trei școli la ora actuală: două primare și una gimnazială, I-VIII", a declarat Gheorghe Dumitrelea, viceprimarul comunei Săcelu.





Edilul susține că toate cele trei școli din localitate au fost reabilitate, iar comasarea ar duce la degradarea clădirilor modernizate pentru elevi.





„Efectuând comasarea școlilor într-adevăr se reduce numărul cadrelor didactice, învățământul poate ar fi mai de calitate, dar ce facem cu instituțiile, școlile? Neavând activitate, dacă nu li se dă altă întrebuințare sau altceva, școlile se deteriorează și iar nu e un lucru bun. Noi material, cât de cât am stat bine în ceea ce privește combustibilul pentru încălzire. S-au făcut investiții destul de mari în școli, mai ales cea de la Magherești, unde a ars, am obținut cinci miliarde pe situații de urgență și din banii aceia s-a reconstruit. Iar la Hăiești am avut investiții de un miliard și ceva anul trecut, vă dați seama că nu puteam să recurgem la comasare, chiar dacă învățământul avea o calitate superioară. Una este să faci ore cu patru clase într-o oră și una este ca fiecare profesor, fiecare clasă, să aibă profesorul ei”, a mai spus viceprimarul.





Potrivit acestuia, în cele trei școli s-au făcut în ultimii trei ani investiții de peste 1,6 milioane de lei.





La Școala Gimnazială Săcelu, principala instituție de învățământ din comună, sunt înscriși 14 copii în clasele I-IV și 24 în clasele V-VIII. Clasa a V-a va funcționa în regim simultan cu clasa a VI-a, iar în clasa a VII-a nu este niciun elev, în timp ce în clasa a VIII-a sunt 12.





„Sunt copii foarte puțini. Suntem în regim simultan, cu două clase. Limita este 12. Suntem pe linia de plutire. Mai supraviețuim. La a VIII-a avem clasa completă. Noi mergem cu 12 copii, limita, în sistemul rural nu merge cu 30. În toată școala avem 90 de copii. Avem dotări bune, dar nu avem copii. Avem școlile reabilitate, moderne, în privința aceasta stăm ok. (…) Învățământul simultan nu ajută. Niciodată nu am fost pentru cantitate, deși eu aș fi preferat să reducă numărul de copii, limita, în așa fel încât chiar șapte-opt copii să fie în regim normal. Dar la noi la școală, noi mergem în regim normal cu copiii, chiar dacă mai pierdem câteva ore, asta o facem pentru copii. Mai ales la materiile de bază: română, matematică, istorie, geografie. Chiar dacă ei figurează la simultan în acte, noi facem separat", a precizat, pentru MEDIAFAX, Viorel Vilău, directorul Școlii Gimnaziale Săcelu.