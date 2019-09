DEZBATERE Cât ce bine e să mergi la școala profesională dacă iei sub 5 la Evaluarea Națională? Ce spun elevii, profesorii și părinții

Elevii: Vom merge la școlile profesionale fără competențe

Expert în educație: O astfel de măsură este inutilă și aduce și mai multă inechitate

Profesor: Are ministerul vreo idee sau vreo strategie de evaluare gratuită a aptitudinilor elevilor de gimnaziu?

Părinții sunt de acord

Inspector școlar: profesorii nu și-au făcut treaba

Afectați direct de măsura publicată în Monitorul Oficial, elevii spun că prin această măsură scade drastic echitatea și calitatea din sistemul de învățământ. Asta pentru că școlile profesionale devin o opțiune obligatorie pentru elevi, cu toate că ei ajung în situația de a nu putea lua cel puțin media 5 din cauza predării ineficiente sau a lipsei de sprijin din partea profesorilor și a școlii.”Prin adoptarea acestei măsuri, unii elevii ar fi constrânși să se orienteze spre o școală profesională, chiar dacă acestora le lipsesc competențele necesare activării în aria de specialitate atribuită. Este posibil ca înclinațiile acestora să poată fi valorificate corespunzător prin înscrierea la licee ce prezintă în oferta școlară specializări care nu pot fi urmate în învățământul profesional”, arată reprezentanții Consiliului Național al Elevilor într-un comunicat de presă.În plus, elevii mai arată că cei care merg la școlile profesionale ar fi automat etichetați ca fiind slabi. ”Se pornește de la falsa premisă conform căreia școlile profesionale sunt destinate elevilor considerați a fi slabi la învățătură, când, în realitate, acestea ar trebui să reprezinte medii de formare pentru cei cu adevărat interesați de practicarea unei meserii pe viitor. În fond, există elevi cu rezultate bune la Evaluarea Națională care s-au înscris la o astfel de formă de învățământ. Etichetarea elevilor care aleg să-și continue studiile într-o școală profesională drept incapabili să urmeze cursurile unui liceu este nocivă, iar măsura vine în defavoarea eforturilor depuse în ultimii ani cu scopul de a crește relevanța meseriilor și a învățământului profesional”, mai arată elevii.Cu această poziție a elevilor sunt de acord și experții în educație, care spun că vina pentru care elevii nu reușesc să obțină un 5 la examenul de final de clasa a VIII-a aparține profesorilor.”O astfel de măsură este inutilă și aduce și mai multă inechitate. E inutilă pentru că e luată pentru un singur an, noi nu știm ce se va întâmpla cu evaluarea națională și admiterea din 2021, pentru că legea spune altceva. Noi considerăm că măsura cu media 5 este un abuz fără margine asupra unor copii care sunt deja abuzați de sistemul public de educație. Ce ne spune această măsură este așa: dacă copilul a venit la școală 9 ani de zile, de la pregătitoare până la clasa a VIII-a și nu a reușit să ia 4 la română și 4 la matematică la evaluarea națională, devine un copil bun pentru școala profesională care este de obicei cea mai apropiată de domiciuliul lui. O să nimerească la școala de bucătari unde n-o să-i placă, dar va trebui să stea 3 ani”, arată Daniela Vișoianu, președintele Coliției pentru Educație.Aceasta mai spune că pe bună dreptate elevii care nu reușesc să obțină 5 la admiterea la liceu nu vor putea fi cu ușurință recuperați în cei 4 ani de liceu, dar măsura luată arată că statisticile sunt mai importante.”După ce nu i-am dat niciun fel de sanșă, nici burse sociale, nici rechizite, nici profesori de calitate, nu l-am învățat să scrie și să citească, după toate acestea îi spunem că nu are ce căuta la un liceu teoretic pentru că, pe bună dreptate, nu avem cum să-l recuperăm de la 2 până la 6 de la BAC. În general, acești copii îi încurcă pe cei din liceele teoretice. Dar răspunde mediului de afaceri care cer măsuri pentru școlile profesionale”, a mai spus Vișoianu.Silvia Mușătoiu, profesoară de matematică la Colegiul Național ”Gheorghe Șincai” din Capitală, spune că de principiu măsura poate fi una bună dacă ne gândim că un elev fără cunoștițe minime nu ar trebui să susțină bacalaureatul. Dar elevii trimiși la profesională nu sunt trimiși pe baza unor abilități ale lor.”În primul rând problema este fundamental greșit formulată. Sunt total de acord ca un copil care nu trece de o testare a unor minime cunoștințe, după 8 ani de școală (sau 9 clase dacă socotim și clasa 0) nu trebuie sa susțină un examen de bacalaureat. Dar ce oferă statul acestor copii, care sunt încă la vârsta învățământului obligatoriu?”, se întreabă profesoara.Silvia Mușătoiu mai arată că această măsură ar trebui să fie însoțită de alte măsuri de susținere a elevilor.”Știe ministerul ce aptitudini sau abilități are un copil cu medie sub 5 la Evaluarea Națională, ca să-l poată orienta spre "școală profesională" din care va ieși într-adevăr un lucrător priceput? Sau va lăsa copilul/părintele să aleagă școală profesională care este mai aproape de casă? Are oare statul/ministerul vreo idee sau vreo strategie de evaluare gratuită a aptitudinilor elevilor de gimnaziu, ca să-i poată ajuta să se orienteze? S-a gândit oare cineva din minister cum să adune și să păstreze într-o școală de meserii/profesională copii săraci din jurul orașelor sau chiar din orașe care ar avea nevoie de susținere, inclusiv în ceea ce privește cazare sau masă?”, mai arată profesora.Aceasta mai spune că măsura luată de Ministerul Educației este de fapt ”o cârpeală”.”Aproape tot ce s-a întâmplat în învățământul preuniversitar în ultimii 30 de ani înseamnă cârpeala unei pânze tocite. Dar nu se gândește nimeni (e incomod și nepopular) ca pânza aceasta trebuie aruncată de putreda ce e și țesuta alta nouă. Parafrazând un primar din zilele noastre "Școala nu aduce voturi".Profesoara aduce argumente în privința evaluării elevilor, dar până la evaluarea elevilor ar trebui ca școala în sine să fie schimbată.”Cred că primul pas pe care trebuie să-l facă statul român spre calitate în învățământ este îndepărtarea oamenilor care împiedică educația. Al doilea ar fi construcția de școli.... Atâtea școli cât sa cuprindă toți copiii acestei țări în program decent, doar dimineața. Multe dintre acestea ar trebui sa fie scoli de meserii. Tot în acest timp ar trebui sa elimine toate elementele generatoare de corupție, de compromisuri și de impostura, începând cu faimoasa "mobilitate de personal" și cu statutul de titular. Ca să putem educa toți copiii trebuie să-i cunoaștem, să știm ce pot face, că deja știm ce nu pot. Așa că ne trebuie profesori și instrumente care să descopere aceste mistere. Abia când toate acestea vor fi început, putem să spunem acest copil trebuie să fie tâmplar, sau electrician, sau frizer, sau... tot ce ar putea fi el... el însuși!”, a mai spus Silvia Mușătoiu.La rândul lor, părinții reprezentați de Federația Asociațiilor de Părinți din România susțin măsura ca elevii să intre la liceu cu cel puțin media 5, cu toate că ar fi vrut să fie luată pentru elevii care sunt în clasa a V-a începând cu acest an școlar, astfel încât să există predictibilitate.”99% dintre părinți sunt de acord cu această părinte. În fiecare an, aproximativ 30.000 de elevi în loc să învețe o meserie ajung să nu poată să obțină diploma de bacalaureat. Și atunci nu e mai bine să învețe o meserie decât să meargă până la clasa a XII-a pentru că învățământul e obligatoriu? Noi, părinții, am cerut ca această prevedere cu cel puțin media 5 la admiterea la liceu să intre pentru elevii care acum sunt în clasa a V-a astfel încât în următorii 4 ani, elevii și părinții să se pregătească și să știe unde merg și ce fac. Dar ministerul nu a vrut că pentru trebuia să schimbe legea. În condițiile astea noi am ales răul cel mai mic, decât să pierdem 30.000 de copii anual, mai bine să învețe o meserie și după 3 ani de profesională poate să mai facă un an și să dea bacalaureatul”, a spus Iulian Cristache, președintele Federației Asociațiilor de Părinți din România.Pe de altă parte, în unele inspectorate școlare profesorii sunt bănuiți că nu-i pregătesc pe elevi cum trebuie. De exemplu, în județul Bistrița-Năsăud, unde inspectoarul general a spus că dascălii nu și-au făcut treaba.”La nivel de gimnaziu, procentul e de 40% din copii care nu au nivelul de achiziții elementar și minimal. Noi am spus că nu e un lucru bun. Cu toții ne putem uita pe subiectele de la Română și Matematică. La Matematică, 5 se putea lua cu perimetrul dreptunghiului. E indamisibil! Acești copii au fost opt ani în școală și cineva nu și-a făcut treaba. Nu mai putem auzi motive de genul: copiii nu învață! Copiii trebuie să achizițoneze în sala de clasă nivelul de 5, scris, citit, socotit la nivelul ciclului primar și achizițiile fundamentale și de bază la nivelul ciclului gimnazial. Este motivul pe care am dat niște indicatori și o recomandare, pot fi ajustați și modificați, dar nu ne mai putem ascunde în spatele: copiii nu învață, părinții nu sunt interesați! Nu știm cine e de vină că 40% dintre copii nu știu cât e 2×2? În conformitate cu legea calității, trebuie să răspundă la această întrebare fiecare dascăl plătit pentru această misiune. Dacă e să analizăm onest, 40% din activitate nu se validează cu rezultatele finalului de ciclu”, a spus Camelia Tabără, inspector general, citată de timponline.ro. La nivel național, la ultima admitere națională, cea din vara lui 2019, 26.000 de absolvenți de clasa a VIII-a nu au reușit să obțină media 5.