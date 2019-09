A dat bacalaureatul pentru prima dată la 51 de ani și a obținut 9.10

Carmen este unul dintre candidații care a reușit să ia bacalaureatul cu succes. Din prima încercare, deoarece a susţinut pentru prima dată bacalaureatul. Până în acest an, Carmen a locuit în Grecia unde a deţinut o firmă care a dat faliment. A decis că să revină în ţară şi să-şi ia diploma de bacalaureat.„În permanenţă soţul, care nu mai este în viaţă, îmi spunea că nu mai avem pentru ce, că avem toţi banii din lume şi toate asigurările posibile, uite că roata se poate întoarce peste noapte şi să nu mai ai absolut nimic. Sincer vă zic nici ca îngrijitoare n-o să mai putem ocupa un post fără diplomă”, a spus Carmen Papadopulos, pentru Digi 24.În sesiunea de toamnă, rata de promovare la BAC 2019 a fost de 30,8% din totalul elevilor care au fost prezenți la examen. Din promoția 2019 numai 34,2% dintre elevi , potrivit datelor oficiale de la Ministerul Educației.Din cei 43.528 de candidaţi înscrişi s-au prezentat 34.815 candidaţi. 70 de candidați au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Aceştia nu se vor putea înscrie la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului. Nu s-a înregistrat nicio medie de 10.Procente de promovare peste 40% figurează în judeţele Harghita (44,44%), Iași (43,69%), Gorj (42,46%), Alba (41,18%) și Dolj (40,36%). Rata de reușită pentru candidații din Capitală este de 31,95%. Rezultate scăzute (sub 25%) s-au înregistrat în județul Giurgiu (21,85%).Citește și: