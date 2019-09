Când se dau examenele de la Evaluare Națională 2020 pentru clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a/ Ministerul Educaţiei a publicat calendarul probelor

Ministerul Educaţiei a publicat calendarul probelor de la evaluările naţionale de la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, care se vor desfăşura în perioada 11 - 28 mai 2020.În anul şcolar 2019-2020, evaluările naţionale de la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a se vor desfăşura în perioada 11 - 28 mai 2020, anunţă Ministerul Educaţiei. Astfel, probele scrise/testele de citire din cadrul evaluărilor naţionale de la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a se vor desfăşura în anul şcolar 2019-2020, în intervalul 11 - 28 mai 2020. Calendarul de administrare a acestor evaluări a fost aprobat de prin ordin de ministru (nr. 4.946/27.09.2019) şi publicat în Monitorul Oficial (nr. 725/2019), respectiv pe edu.ro.Astfel, evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a (EN II) va avea loc în perioada 11 - 14 mai. Probele scrise la Limba română şi Limba maternă sunt programate în 11 mai, fiind urmate a doua zi (12 mai) de testele de citire la cele două discipline.Proba de Matematică este prevăzută pentru data de 13 mai, în timp ce proba de Limbă română (scris şi citit) pentru elevii din rândul minorităţilor naţionale se va desfăşura în data de 14 mai. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar (la finalul clasei a IV-a) are următorul calendar: Limba română (19 mai), Matematică (20 mai) şi Limba maternă (21 mai).Elevii claselor a VI-a vor susţine evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului (V-VI) în zilele de 27 mai (Limbă şi comunicare) şi 28 mai (Matematică şi ştiinţele naturii).„Conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulteiroare, rezultatele EN II şi EN VI au ca scop elaborarea planurilor individualizate de învăţare ale elevilor şi preorientarea şcolară, iar rezultatele EN IV sunt utilizate şi pentru diagnoza de sistem, la nivelul acestui tip de învăţământ (ciclul primar). Precizăm că rezultatele evaluărilor naţionale de la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a se comunică doar părinţilor acestora”, informează Ministerul într-un comunicat de presă.