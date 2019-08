BAC 2019, sesiunea de toamnă. Ce subiecte au primit elevii care au susținut proba la limba maternă

Elevii care aparțin minorităţilor naţionale au susținut, joi, proba scrisă la Limba şi literatura maternă din cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat. Ministerul Educaţiei Naţionale a publicat subiectele și baremele pentru proba la limba maternă pe subiecte.edu.ro. Proba obligatorie a profilului, la matematică sau istorie, este programată pe 23 august, iar pe 26 august - proba la alegere a profilului şi specializării. Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A) se desfăşoară în zilele de 27 august şi 28 august, fiind urmată de evaluarea competenţelor în limba maternă (proba B) în 29 august. Evaluarea competenţelor digitale (proba D) are loc în zilele de 30 august şi 2 septembrie, iar evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C) este programată în zilele de 2 şi 3 septembrie.Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen şi pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 3 septembrie (până la ora 12,00). În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile, între orele 12,00 şi 16,00.Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 7 septembrie. Peste 43.500 de candidaţi s-au înscris în cea de a doua sesiune din acest an a examenului de Bacalaureat. Din totalul celor înscrişi, peste 28.700 de candidaţi provin din promoţia 2018 - 2019, iar peste 14.800 de candidaţi sunt din promoţiile anterioare.