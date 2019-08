Proiectul pilot de la o școală din București unde copiii învată folosind realitatea virtuală: „Ne dorim să devină un proiect național de modernizare a școlilor din România”

Laboratorul a fost creat printr-un proiect dezvoltat de organizația neguvernamentală INACO – Inițiativa pentru Competitivitate. Ideea unui laborator 4D a pornit de la elevi, care sunt interesați de noile tehnologii.”Inițial, am donat câte o imprimantă 3D în patru licee diferite din țară. Dar am considerat că nu e suficient și am creat un model inovativ de laborator inteligent pentru elevi, la fel de necesar azi în școli ca și sala de sport, laboratorul de fizică, chimie, biologie sau geografie. Și așa s-a născut primul Smart Lab 4.0 din școlile României cu cinci imprimante 3D, un scanner 3D, un robot educațional multifuncțional, programele aferente de software, materiale consumabile necesare primului an de funcționare și urmează să completăm cu zece echipamente externe de realitate virtuală”, a declarat Andreea Paul, coordonatorul proiectului și președintele INACO.În cadrul proiectului, 24 de profesori de la Școala „Titu Maiorescu” au participat la cursuri speciale în care au învățat cum să adapteze curriculumul 3D pentru activitățile STEM (Știință, tehnologie, inginerie și matematică) pentru elevii cu vârste cuprinse între 8-10 ani și 11-14 ani.Săptămâna trecută, peste 80 de elevi au participat la cursuri de învățare accelerată transdisciplinară și transgenerațională. În acest proiect, elevii participanți au trăit pentru prima dată experiența unei nave cosmice și a microgravitației în VR, au intrat în corpul uman și au descoperit vasele de sânge, globulele roșii sau leucocitele, epiderma, celulele și nucleul, atomul și ADN-ul, sistemul nervos sau osos, copiii au devenit într-o secundă turiști virtuali în lumea asta mare și spectaculoasă și au văzut Marele Zid chinezesc sau deșertul Saharian, Amazonul sau Nilul.Organizația INACO vrea să extindă laboratorul la mai multe școli din România. “Ne dorim ca acest proiect pilot, care face școala mai atractivă, mai inspirațională și mai pasionantă pentru copii, să devină un proiect național de modernizare a școlilor din România, cu un curriculum inovativ, adaptat la nevoile generațiilor actuale și viitoare. Am avut discuții cu Ministerul Educației pentru introducerea educației digitale și a Smart Lab 4.0 în școli. Misiunea noastră este să asigurăm accesul gratuit tuturor copiilor din România la educație digitală inteligentă. E un scop masiv transformator, modernizator educațional”, spune Andreea Paul, coordonatorul proiectului.