Fifor le solicită prefecților o situație cu școlile care au toaletele în curte / Datele care apar într-un răspuns al Ministerului Educației, după o interpelare în februarie

"Până vineri, doresc o situaţie cu fiecare UAT în parte, cu fiecare subunitate de învăţământ care nu are aviz DSP, cu cauza pentru care nu are acest aviz, cu măsuri care se pot lua, pentru a putea să avizăm din punct de vedere al sănătăţii publice aceste unităţi de învăţământ. Acolo unde nu avem apă potabilă, vreau să ştiu, pe lângă situaţia pe care am cerut-o cu toaletele, îmi trimiteţi situaţia cu fiecare unitate de învăţământ care nu are apă potabilă în momentul de faţă şi, totodată, până miercuri, un plan de măsuri să vedem cum putem să asigurăm apă potabilă pentru unităţile de învăţământ unde nu există", a declarat Fifor, la o videoconferinţă organizată la sediul MAI.Prefecţii din mai multe judeţe au semnalat că sute de şcoli nu au avize DSP din cauza lipsei apei potabile şi a toaletelor.Situația școlilor fără apă potabilă și cu toaletele în curte din fiecare județ în parte se cunoștea încă din luna februarie. Într-un răspuns la o interprelare din Parlament, fostul ministru al Educației, Ecaterina Andronescu, răspunde că sunt 1489 de școli cu toalete în curte, fără apă caldă și fără canalizare, iar pentru toate acestea Ministerul Educației a alocat 65 de milioane de lei pentru 2019.”În anul 2019 se vor continua lucrările începute în anii trecuți la unitățile de învățământ preuniversitat cuprinse în programele derulate prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ( PNDL I, PNDL II, AFIR) și prin POR, program derulat prin Ministerul Fondurilor Europene”, se arată în răspuns. Tot în februarie, fostul ministru declara că va trimite banii autorităților locale, iar banii să aibă destinație clară care să nu poată fi schimbată. "Acum încercăm să găsim care este cea mai potrivită formulă - probabil că cea mai bună ar fi să trimitem banii la autorităţile locale cu această destinaţie, fără posibilitatea să schimbe destinaţia. Există o formulă pe care am analizat-o şi noi la minister să terminăm mai repede, în sensul că există un fel de container, o încăpere care vine echipată şi se aşază pe fosa septică. De aceea, sper să nu dureze aşa de mult construcţia acestor grupuri sanitare lipite de şcoală, în interiorul şcolii", a declara Andronescu în februarie.