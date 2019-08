Când începe școala? Ministerul Educației anunță că nu s-a luat încă o decizie privind data începerii anului școlar 2019-2020

"Ca urmare a discuţiilor din spaţiul public cu privire la data de începere a noului an şcolar, Ministerul Educaţiei Naţionale precizează că, la nivelul instituţiei, sunt analizate punctele de vedere exprimate în cadrul Comisiei de Dialog Social (CDS), întrunită luni, 5 august 2019. În acest sens, subliniem faptul că proiectele dezbătute de membrii CDS nu sunt supuse votului, avizul partenerilor de dialog social fiind unul consultativ. Reprezentanţii MEN vor continua în zilele următoare consultările cu beneficiari, precum şi părţi implicate în sistemul de învăţământ public, astfel încât structura noului an şcolar să vizeze interesul superior al elevilor şi să răspundă nevoilor acestora", potrivit unui comunicat de presă transmis de minister și citat de Agerpres.Precizarea vine în contextul în care, în şedinţa de guvern din 31 iulie, premierul Viorica Dăncilă i-a solicitat ministrului Educaţiei de atunci, Ecaterina Andronescu, să ia în calcul începerea anului şcolar de la 16 septembrie."Vă rog, doamna ministru Ecaterina Andronescu, să luaţi în calcul începerea anului şcolar de la 16 septembrie. Sunt convinsă că este încă o măsură aşteptată de elevii din România", afirma Dăncilă.Federaţia Elevilor din România a dezaprobat această propunere, văzută ca un "sacrificiu în favoarea firmelor de turism", amintind că data începerii cursurilor a fost fixată prin ordin de ministru pe 9 septembrie.Organizaţia a apreciat că modificarea structurii anului şcolar după ce aceasta a fost decisă în consultare cu actorii educaţionali, în cadrul şedinţei Comisiei de Dialog Social, unde Asociaţia Elevilor din Constanţa a solicitat devansarea începerii anului şcolar, "ar fi o măsură ce ar arăta lipsă de loialitate în comunicarea dintre autoritate şi societatea civilă". În plus, Federaţia menţionează că începerea şcolii pe 9 septembrie a fost "o măsură de compromis", solicitarea iniţială fiind ca prima zi de şcoală să fie 1 septembrie, la fel cum se întâmplă în multe state europene