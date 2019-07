Explicațiile inspectorului școlar pentru condițiile de cazare a unor elevi din Teleorman: Vă garantez că erau decente condițiile, nu am primit sesizări

Inspectoratul Școlar Teleorman susține că elevii participanți la un concurs de istorie au fost cazați în condiții decente, locul fiind verificat cu două luni în urmă. Aceasta este reacția inspectoratului după ce un elev de la un liceu din Târgu Mureș a postat pe Facebook imagini cu saltele de pat rupte, gândaci, grupuri sanitare în stare deplorabilă dintr-un internat din orașul Turnu Măgurele, județul Teleorman, unde au fost cazați participanții la un concurs național de istorie.







Mai exact, elevii de la concursul de istorie au fost cazați la internatul Liceului Tehnologic Sf Haralambrie din Turnu Măgurele.





”Noi, inspectoratul școlar, nu am găsit altă clădire care să ofere cazare pentru cei 109 elevi care veneau în Alexandria. Este internatul de la Liceul Tehnologic Sf Haralambrie din Turnu Măgurele. Am fost, am verificat cu două luni înainte, plus în ziua de dinainte de concurs condițiile. Vă garantez că erau decente, lenjeriile de pat erau noi cumpărate pentru acest concurs. Băile sunt așa cum sunt toate băile în aproape toate căminele din țară. Dar apă caldă aveau, curățenie era, gândaci nu am văzut. Copiii nu s-au plâns decât de căldură, nu de altceva. Nu am primit sesizări”, a spus Amalia Dide, inspector de istorie la Inspectoratul Școlar Teleorman, pentru HotNews.





Inspectorul școlar de la Teleorman a declarat că a văzut postarea făcută de Alin Popoviciu, unul dintre participanții la concurs, dar nu a avut nicio reclamație în timpul concursului.







”Acest copil care a postat pe Facebook a fost adus personal de mine și de soțul meu de la Roșiori de Vede. A mai stat două zile în plus, după ce s-a terminat concursul, iar noi am suportat cheltuielile. Postarea a fost făcută după ce a plecat. Grupul de la Mureș a rămas singur în cămin de la ora 15 la ora 18. Nu știu între timp ce s-a întâmplat. Era absolut curat. Vă garantez. Joi am văzut personal camerele și era curat lenjeriile erau noi, cumpărate pentru concurs. Acea saltea nu știu dacă așa a fost, nu știu dacă acea saltea era din cămin. Posibil să fi fost așa, posibil să nu fi fost așa”, a mai spus Amalia Dide.







