Admitere la facultate 2019. Număr record de candidați la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”

În ceea ce privește studiile de master, au fost aproape 1.500 de candidați pe cele 1.588 de locuri la buget, cu 15% mai mulți decât anul trecut, iar conducerea universității ia deja în calcul transmiterea unei solicitări către Ministerul Educației Naționale pentru suplimentarea locurilor atât la licență, cât și la master.Situația înscrierilor a putut fi urmărită în timp real atât la licență, cât și la master, pe o platforma pusă la dispoziție și publicului la adresele www.admitere2019.tuiasi.ro și www.admitere2019-mastere.tuiasi.ro, platformă pe care vor fi afișate și rezultatele admiterii începând de vineri, 26 iulie.„În acest an am reușit să avem un număr de 3.600 de candidați la studiile de licență, cu 25% mai mare decât anul trecut și cu circa 15% mai mare decât în anul 2017, un an de referință pentru ultimii 10 ani”, a precizat rectorul universității, prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval.Anul acesta există deja 200 de candidați din țări non-UE, anul trecut fiind doar 130. „La aceștia se adaugă candidații din Republica Moldova, 500 la studiile de licență și master. Mai mult, avem semnale serioase că în a doua sesiune de admitere vor exista din nou numeroase solicitări din această direcție. Este o evoluție care, de asemenea, ne obligă să solicitam ministerului suplimentarea locurilor alocate”, a punctat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval.Sesiunea de toamnă de admitere la TUIASI va avea loc în perioada 9 - 19 septembrie, numărul de locuri disponibile, la taxă și la buget, urmând a fi stabilit după perioada de confirmare a înscrierilor.