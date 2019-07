Un viceprimar din Prahova a luat bacalaureatul la 47 de ani și s-a înscris la facultate

Un viceprimar din județul Prahova a luat bacalaureatul la 47 de ani, după ce a luat meditații la matematică, ajutat și de copiii săi. „Dacă Dumnezeu m-a adus în poziția asta (viceprimar - n.r.), să fac și eu ceva pentru funcția aceasta”, declară Cristian Biton, potrivit Mediafax.Viceprimarul comunei Păulești a dat examenul de bacalaureat în sesiunea care tocmai s-a încheiat și a fost declarat admis cu o medie de 6.51, la 47 de ani.Cristian Biton a declarat, corespondentului Mediafax, că s-a decis să dea bacalaureatul întrucât avea „un mare nod în gât”.Biton a terminat Liceul Tehnologic „Constantin Cantacuzino” din Băicoi, a picat la bacalaureat, a mers în armată și nu a mai făcut contestație, deși spune că a picat cu 8 sutimi.După ce a ajuns viceprimar a considerat că este normal să-și completeze studiile, să dea examenul de bacalaureat și apoi să se înscrie la facultate.„Dacă Dumnezeu m-a adus în poziția asta, să fac și eu ceva pentru funcția aceasta (viceprimar n.r). Eu am fost angajat la unei companii de gaz, am avut școala de maiștri. M-am pus pe învățat. De trei ani mă pregătesc, dar în ultimele trei luni am învățat mai intens. Am făcut meditație la matematică, m-au ajutat și copiii mei. Bacalaureatul l-am dat la Câmpina. Pentru mine era un mare nod în gât de când am venit la Primărie”, a declarat Cristian Biton.Acesta a reușit să obțină la examenul maturității o medie generală de 6.51, având 6,3 la Limba și Literatura Română, 7 la Matematică și 6,25 la Biologie.”Eu mă mulțumeam și cu 6,01. A fost binișor, urmează altă etapă acum. Dar la 47 de ani este foarte greu”, a menționat Biton.Viceprimarul, care s-a înscris acum la Facultatea de Management din cadrul UPG Ploiești, le transmite tuturor să nu amâne să dea acest examen: „Trebuie să faci lucrurile atunci când trebuie, când nu ai cine să te împingă de la spate e greu. Dacă pot să fiu un exemplu pentru alții, Doamne ajută, le urez succes. Eu sunt un om simplu, din popor”, a afirmat viceprimarul din Păulești.Cristian Biton este viceprimar al comunei Păulești de trei ani.