Ecaterina Andronescu despre o posibilă remaniere: ”Niciodată nu am cerut un scaun. Dacă nu mai sunt aici, nu am o problemă, am o meserie”

Ecaterina Andronescu a fost întrebată, la o conferinţă de presă, în legătură cu faptul că numele său s-ar fi aflat pe lista remanierilor guvernamentale. "Eu n-am vorbit despre acest lucru, a vorbit presa, sursele presei nu le comentez, dar putem să le punem într-o anumită categorie. (...) Nu cred că cineva este legat de vreun scaun, eu niciodată nu am cerut un scaun şi nici nu m-am legat de el, ca urmare trebuie să-mi îndeplinesc misiunea pe perioada cât sunt aici. Mâine, dacă nu mai sunt aici, nu am o problemă, am o meserie", a spus Ecaterina Andronescu.