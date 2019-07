[P] EA - The Entrepreneurship Academy, o facultate inovativă și internațională, în România

La EA - The Entrepreneurship Academy, studenții învață practic încă din prima zi de școală cum să își construiască și să își dezvolte un business. Acesta devine principalul obiect de studiu și funcționează sub forma unui instrument educațional, în echipe de 12-15 studenți susținute de un coach de echipă. Facultatea este acreditată internațional de Team Academy Netherlands , împreună cu Institutul Schoolvision, prin Ministerul Educației, Culturii și Științelor din Olanda. Diploma pe care studenții o obțin la finalul celor patru ani de studii, prin dobândirea celor 240 credite ECTS, este Bachelor Degree – Business Administration in Entrepreneurship şi poate fi echivalată în România la CNRED, conform Ministerului Educaţiei.