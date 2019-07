Profesorii care predau viitorul. „Teoria este bună, dar cu măsură. Dacă nu e însoțită și de activitate practică la clasă, nu ai făcut nimic”

Programul are două componente, dintre care una de pregătire cu profesioniștii din IT. Până acum, 26 de profesori care au participat la cursuri ”face to face” ținute de specialiști din industria IT, iar din toamnă urmează să participe la cursuri alți 20 de profesori de informatică. O altă componentă a programului sunt cursurile online pentru pregătirea orelor de informatică, la care se pot înscrie toți profesorii care doresc să-și îmbunătățeasscă predarea.

”Una dintre preocupările noastre nu e neapărat să înlocuim cu totul ceea ce se întâmplă la informatică, pentru că teoria este bună, dar cu măsură. Dacă nu este însoțită și de activitate aplicată și de activitate practică la clasă nu ai făcut nimic”, spune Elena Coman, coodonatorul proiectului ”Predau Viitor”. În cadrul componentei online, profesorii de gimnaziu primesc asistență de la profesioniștii din IT. ”Cursurile online sunt specializate pe scrath și sunt însoțite de activitate la clasă, ceea ce este foarte important, pentru că profesorul primește feedback”, mai spune Elena Coman. Până acum în cursurile online au fost pregătiți 89 de profesori din toată țara.

Unul dintre profesorii particitanți la program este Viorel Muscas, de la Liceul Teorectic Aurel Lazăr din Oradea. După ce a participat la cursurile ținute de profesioniștii din IT, profesorul și-a schimbat și metoda de predare. ”Am încercat să transfer din ce am învăța acolo către elevi. Am înființat un club de robotică în cadrul școlii și ideea a prins”, a spus Viorel Muscas. În anul școlar viitor, profesorul se pregătește să-i învețe pe elevi despre 3D printing.

Otilia Panfil, profesoară de informatică la Colegiul ”Dimitrie Cantemir” din Bacău, este o altă participantă la cursurile de pregătire ”Predau Viitor”. Cu toate că e în al șaptelea an de predare se consideră începătoare. ”Am venit cu foarte multe informații noi după ce am participat la Predau Viitor. Pregătire tehnică aveam din facultate, metodică din cărți, dar e foarte important ce simte un profesor față de profesia lui. Foarte mult a contat că am luat contact cu mediul privat și asta ne-a ancorat în realitate”, spune Otilia Panfil.

Profesoara arată că partea practică este foarte importantă în predarea informaticii. ”Tehnologia avansează foarte repede, lucrurile la clasă se schimbă foarte repede. Pe de o parte, elevii sunt foarte familiarizați cu tehnologia, în clasa a noua nu mai e vorba de inițiere, însă elevii sunt mai mult utilizatori de tehnologie. Noi trebuie să-i formăm ca mod de gândire, ca ei să înțeleagă niște concepte, efectiv să învețe ”, spune Otilia Panfil.

Elevii care au participat la program spun că și-au îmbunătățit cunoștințele de informatică și aptitudinile datorită învățării prin proiectele pe care profesorii îi pun să le dezvolte. ”Pentru mine proiectul a reprezentat o poartă dinspre laboratorul de informatică către practică, să învăț despre informatică și să încep să înțeleg domeniul”, a spus Miruna Pop, elevă din Satu Mare.

Prin realizarea proiectelor propuse de profesorii de informatică, elevii învață să lucreze în echipă. ”Cu siguranță, implicarea mea în acest proiect mă va ajuta în viitor, pentru că am învățat să lucrez la proiecte complexe și în același timp am învățat ce înseamnă lucrul în echipă”, a spus Dariana Iancu, o altă elevă din Satu Mare.

Prin proiectul ”Predau Viitor”, Asociația TechSoup își propune să mobilizeze profesorii de informatică să promoveze învățarea prin proiect, pe care să o includă în metodologia lor. Până acum peste 3800 de elevi de liceu și de gimnaziu și-au îmbunătățit cunoștințele de informatică.

Profesorii care vor să participe la proiect se pot înscrie pe

. În România, sunt 4.200 de profesori de informatică.