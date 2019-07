Rezultate BAC 2019. Ce se întâmplă cu liceele tehnologice cu promovare zero/ Andronescu: Eu cred că nu este deloc un lucru nepotrivit să le tranformăm în clase profesionale

”Noi de anul acesta am luat o măsură și am încercat să centrăm cifrele de școlarizare și pe rezultate și să-i trimitem pe cei care au mai puține abilități teoretice spre a învăța o meserie. Astăzi, ca profesor într-o disciplină ai salariul mai mic decât un sudor. Deci nu cred că meseria este o opțiune pe care trebuie să o aruncăm la coș. Dimpotrivă, este extrem de necesară, și cine o face de nota 10 rămâne un profesionist de nota 10. Acest lucru îl recomand eu generațiilor tinere, pentru că nu ne naștem egali și s-ar putea ca o parte din această generație să aibă într-adevăr mai multe înclinații spre partea practică decât spre partea tehnologică”, a spus Ecaterina Andronescu.Ministrul Educației a mai declarat că bacalaureatul se va baza pe un curriculum diferențiat în funcție de opțiunile elevilor. ”Al doilea aspect ne determină să accentuăm și mai mult este un bacalaureat diferențiat. Și când spun acest lucru mă gândesc la diferențiat pe tipuri de clase, una este clasa de matematică-informatică, alta este clasa de științele naturii. Astăzi bacalaureatul se diferențiază foarte puțin, poate ar trebui să-l diferențiem mai mult. De ce nu să gândim la abordarea unui curriculum diferențiat în funcție și de opțiunile inițiale ale celor care aparțin unei generații de elevi”, a spus Andronescu.Cât despre liceele tehnologice care nu au reușit să aibă niciun elev care să treacă de bacalaureat acestea vor fi tranformate în școli profesionale. ”Am hotărât ca mâine să aflăm dacă este primul an în care se întâmplă acest lucru, dacă este pur și simplu un accident sau dacă această situație se perpetuează de mai mulți ani de zile. Eu cred că nu este deloc un lucru nepotrivit să tranformăm aceste clase de liceu, să ne uităm și la ce medie au avut acum la clasa a VIII-a să le transformăm în clase profesionale”, a spus ministrul.Anul acesta, peste 40 de licee tehnologice nu au reușit să aibă măcar un elev care să fi promovat bacalaureatul. Statistica prezentată de bacalaureat.edu.ro arată că în 23 de județe există cel puțin câte un liceu de tip tehnologic cu rata de promovare zero.Citește și: