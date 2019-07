Explicația ministrului Educației pentru subiectele aproape identice la BAC 2019 cu cele de anul trecut: „Sunt în programă”

Subiecte identice la BAC de la un an la altul nu reprezintă nimic anormal. O spune chiar ministrul Educației, Ecaterina Andronescu. Ea a explicat, la solicitarea HotNews.ro, că nu e o problemă că subiectele de la chimie anorganică de anul acesta au fost în mare parte aceleași ca anul trecut , pentru că „sunt în programă”.”Subiectele sunt din programă. Pot să se repete de la an la an. Nu e o problemă. Și elevul are obligația să le învețe pe toate, pe cele care sunt în programă”, a explicat Ecaterina Andronescu pentru HotNews.ro.Întrebată despre cel de-al doilea subiect de la chimie anorganică, identic cu cel din 2018, ministrul a spus că: ”E subiect din programă. Nu are importanță că se dau doi ani la rând. Pot să dau integral aceleași subiecte, dacă aș vrea să-i surprind, că poate s-ar gândi că ele nu se repetă. Nu e problema nici să-i surprind, nu e problema nici să nu le dau din programă. N-are importanță că unele subiecte s-au repetat”, a mai spus ministrul Andronescu.Reamintim că după publicarea subiectelor de la proba de chimie anorganică de la bacalaureat pe site-ul subiecte.edu.ro, presa a relatat că subiectele de la chimie anorganică de anul acesta sunt în mare parte aceleași ca anul trecut. Primul subiect și al treilea sunt în mare parte la fel ca cele de anul trecut. Al doilea subiect este în totalitate identic cu cel din 2018.Citește și Bac 2019: Subiectele la chimie anorganică sunt aproape la fel ca cele de anul trecut/ Ministerul Educației: Vom prezenta un punct de vedere