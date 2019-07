Cum să iei 10 pe linie la BAC. Elevă din Cluj: ”Am renunţat la multe lucruri în ultima vreme pentru a învăţa”

Daiana Martin, de la Liceul Teoretic „Ana Ipătescu” Gherla, a declarat, luni, corespondentului Mediafax că se simte foarte bine după rezultatul obţinut, secretul mediei de 10 fiind faptul că a învăţat mai mult înainte de Bacalaureat. „Am luat 10 la Română, Istorie şi Logică. Vreau să merg mai departe la Facultatea de Psihologie a UBB Cluj-Napoca, nu vreau să plec să studiez în străinătate”, a spus Daiana.Ondina Roman, una dintre cele trei eleve ale Colegiului Naţional „Andrei Mureşanu” Dej, a spus că se simte în al nouălea cer după ce a obţinut media 10 la Bacalaureat.„Am reuşit media 10 prin multă muncă, perseverenţă, ambiţie, am renunţat la multe lucruri în ultima vreme pentru a învăţa. Voi da examen la Facultatea de Drept a UBB Cluj-Napoca, vreau să devin judecător”, a subliniat absolventa de la Dej.Colega sa, Ana Cîrdan, susţine că rezultatul se datorează atât faptului că a învăţat, cât şi profesorilor şi părinţilor.Voi da examen la Facultatea de Psihologie a UBB Cluj-Napoca. Deocamdată nu vreau să merg să studiez în străinătate, poate mai departe la master, pentru că mă interesează cercetarea”, a spus Ana.Simina Barna de la Colegiul Naţional Pedagogic „Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca este de părere că examenul de Bacalaureat în sine nu a fost foarte greu, iar rezultatul obţinut s-a datorat faptului că a învăţat.„Am vrut să fiu sigură că ştiu şi am mers cu încredere la Bacalaureat. Mai departe doresc să studiez management sau comunicare în străinătate, la universităţi din Australia, din Perth sau Sydney. Sunt mulţi elevi şi tineri care aleg să studieze în străinătate, în Marea Britanie sau SUA, dar eu percep Australia ca fiind un continent şi o ţară unică, diferită, şi m-am gândit că pot să trăiesc acolo o experienţă. Plus că este vreme bună, deci numai avantaje voi avea”, a spus Simina.O altă absolventă cu 10 la Bacalaureat, Raluca Petrovai, de la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” Cluj-Napoca, a obţinut performanţa prin muncă multă, ambiţie şi depăşirea limitelor, primind şi un sprijin de la profesori.„Mai departe vreau să urmez cursurile Facultăţii de Arhitectură din cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca (UTCN), deoarece este domeniul care îmbină pasiunea mea pentru desen cu profilul de matematică-informatică urmat în liceu”, a spus Raluca.Colega sa, Diana Drăgan, a învăţat pentru Bacalaureat dar s-a şi distrat, astfel că nu a fost stresată de examenul susţinut, menţionând că este nevoie de un echilibru. Ca planuri de viitor, absolventa de la „Emil Racoviţă” vrea să urmeze Facultatea de Chimie a UBB Cluj-Napoca iar, ulterior, un masterat în Criminalistică. „Îmi place ideea”, a conchis Diana.Şeful ISJ Cluj, Valentin Cuibus, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă că rezultatul obţinut de elevii clujeni la Bacalaureat este foarte bun, promovabilitatea fiind de 80,7%. Rata de promovare la examenul de Bacalaureat a fost în judeţul Cluj de 80,7%, ceea ce este un rezultat foarte bun.

Citește și: