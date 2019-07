Admitere liceu 2019. Aproape 18% dintre candidați vor intra la liceu cu medii sub 5

Potrivit calculelor HotNews, 26.076 de candidați au media de admitere la liceu sub 5. Precizăm că la examenul de la finalul clasei a VIII-a au fost prezenți 146.105 de candidați. Asta înseamnă că, în urma calculului mediei de admitere, 17,84 % au medii de intrare la liceu cuprinse între 1 și 4.99. Media de admitere la liceu se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.HotNews a consultat site-ul admitere.edu.ro unde a fost publicată ierarhia absolvenților de clasa a VIII-a, și a realizat topul județelor unde sunt cei mai mulți candidați cu medii peste 5:Bucuresti- 1.176Suceava-1.055Constanta-1.040Botosani- 989Dambovita- 978Bacau - 896Neamt-896Dolj - 888Arges - 854Timis-845Mures-819Iasi-816Brasov - 771Bihor-749Vaslui- 736Giurgiu- 707Teleorman - 685Maramures-634Gorj- 627Buzau- 616Vrancea-616Arad – 602Prahova-522Olt-485Harghita-472Valcea-471Bistrita-Nasaud – 468Ilfov-455Galati-452Mehedinti-448Hunedoara-444Sibiu-440Caras-Severin- 406Alba - 405Calarasi- 403Satu-Mare-398Ialomita- 396Salaj-379Tulcea-338Covasna-306Cluj-285Braila-1083 - 7 iulie 2019: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere și introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere;4 - 8 iulie 2019: Verificarea de către candidați și părinți a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor și listarea fișelor corectate din calculator;Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020;15 - 18 iulie 2019: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați;9, 22 și 23 iulie 2019: Rezolvarea de către comisia județeană de admitere a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați în etapa repartizării computerizate.Citește și: