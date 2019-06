Trei universități din România au fost selectate pentru a primi finanțare în cadrul alianțelor ”Universități Europene”

Trei universități din România au fost selectate pentru a primi finanțarea de la Uniunea Europeană în cadrul alianțelor europene pe care Uniunea Europeană își propune să le finanțeze în perioada următoare. Comisia Europeană a anunțat astăzi care sunt instituțiile de învățământ superior din întreaga Europă, care vor face parte din primele alianțe "universități europene", se arată într-un comunicat al Comisiei Europene.

SNSPA este una dintre instituțiile care vor primi finanțare europeană pentru a crea o universitate europeană în consorțiul “CIVICA – The European University in social sciences”, alături de 6 universități internaționale: Universitatea Bocconi (Italia), Universitatea Central Europeană (Ungaria), Institutul European Universitar (Organizație europeană interguvernamentală), Hertie School of Governance (Germania), Școala Națională de Studii Politice și Administrative (România), Sciences Po (Franța) și Școala de Economie din Stockholm (Suedia).Universitatea din București este cea de-a doua universitate selectată de Comisia Europeană pentru a primi finanțare împreună cu consorțiul “CIVIS – a European civic university alliance”, din care fac parte Universitatea Aix Marseille (Franța), Universitatea Națională și Capodistriană din Atena (Grecia), Universitatea din București (România), Universitatea Liberă din Bruxelles (Belgia), Universitatea Autonomă din Madrid (Spania), Universitatea Sapienza din Roma (Italia), Universitatea din Stockholm (Suedia) și Universitatea Eberhard Karls din Tübingen (Germania).Universitatea Tehnică de Construcții București este cea de-a treia universitate care a fost declarată câștigătoare alături de consorțiul “CONEXUS – European University for Smart Urban Coastal Sustainability”. Din acest consorțiu fac parte: Universitatea de Agricultuă din Atena, Fundația Universității Catolice din Valencia, Universitatea Klaipedos din Lituania și Universitatea Sveuciliste u Zadru din Ungaria și Universitatea Tehnică de Construcții București.În total, au fost depuse 54 de cereri de finanțare, dintre care au fost selectate 17 universități europene care implică 114 instituții de învățământ superior.Universitățile europene sunt alianțe transnaționale ale instituțiilor de învățământ superior din întreaga UE care împărtășesc o strategie pe termen lung și promovează valori și identitate europene.Inițiativa este menită să consolideze în mod semnificativ mobilitatea studenților și a personalului și să promoveze calitatea, incluziunea și competitivitatea învățământului superior european."Mă bucur să văd dorința primelor 17 universități europene, care vor juca rolul de model pentru alte universități din întreaga Uniune Europeană. Acestea vor permite generațiilor următoare de studenți să experimenteze Europa prin studierea în diferite țări. Sunt convins că această inițiativă, un element cheie al spațiului educațional european, va fi un adevărat schimbător de jocuri pentru învățământul superior din Europa, stimulând excelența și incluziunea ", a declarat Tibor Navracsics, comisar pentru Educație, Cultură, Tineret și Sport.Pentru primele 17 "universități europene", Uniunea Europeană a alocat un buget 85 de milioane de euro. Fiecare alianță va primi până la 5 milioane de euro în următorii trei ani pentru a începe să-și pună în aplicare planurile și pentru a deschide calea pentru alte instituții de învățământ superior din întreaga UE.