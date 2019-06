Evaluare Națională: Care sunt liceele la care ultima medie de admitere a fost mai mare de 9.50 în 2018

Peste 73% dintre candidații de la Evaluarea Națională din 2019 au obținut medii egale cu 5 sau mai mari decât 5. Pe baza acestor medii se va calcula media de admitere la liceu. Anul trecut, cea mai mare ultimă medie de intrare la liceu a fost de 9.91, la Colegiul Naţional "Sfântul Sava" București, specializarea Matematică-Informatică în Limba Engleză.1. Colegiul Naţional "Sfântul Sava" București- Matematică-Informatică în Limba Engleză– ultima medie de intrare- 9.912. Colegiul Național Mircea cel Batran Constanta – Matematica -Informatică – ultima medie de admitere- 9.853. Colegiul Național Frații Buzești Craiova – Științele Naturii – ultima medie de admitere- 9.854. Colegiul Naţional "Sfântul Sava" București Științele Naturii – ultima medie de admitere -9.845. Colegiul Național B.P. Hasdeu Buzău – Matematică – Informatică ultima medie de admitere - 9.786. Colegiul Național Mircea cel Bătrân Constanța - Matematică informatică – ultima medie de admitere 9.777. Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr" București – Matematică Informatică - ultima medie de admitere 9.778. Colegiul Naţional "Sfântul Sava" București – Matematică Informatică - ultima medie de admitere 9.769. Colegiul Național ”Spiru Haret” București -Matematică-Informatică în Limba Engleză- ultima medie de admitere 9.7310. Colegiul Național Ion C. Brătianu Pitești - Matematică-Informatică în Limba Engleză - ultima medie de admitere 9.7211. Colegiul Național Frații Buzești Craiova - Matematică-Informatică în Limba Engleză - ultima medie de admitere 9.7212. Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr" București - Ştiinţe ale Naturii - ultima medie de admitere 9.7113. Colegiul Național ”Emanuil Gojdu” Oradea- Matematică-Informatică - ultima medie de admitere 9.6914. Colegiul Național Iași – Matematică Informatică - ultima medie de admitere 9.6915. Colegiul Național Mircea cel Bătrân Constanța - Matematică-Informatică - ultima medie de admitere 9.6816. Colegiul Național Mihai Vitezul Ploiești - Matematică-Informatică în limba engleză - ultima medie de admitere 9.6817. Colegiul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci” Brăila - Matematică-Informatică în Limba Engleză - ultima medie de admitere 9.6518. Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca-Matematică-Informatică - ultima medie de admitere 9.6419. Colegiul Național ”Mihai Viteazul” București - Ştiinţe ale Naturii - ultima medie de admitere 9.6420. Liceul Teorectic ”Ovidius” Constanța - Matematică-Informatică în limba engleză ultima medie de admitere 9.6221. Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu" – Matematică Informatică în Limba Germană - ultima medie de admitere 9.6222. Colegiul Național ”Spiru Haret” - Matematică informatică - ultima medie de admitere 9.6223. Colegiul Național Frații Buzești Craiova Matematică Informatică - ultima medie de admitere 9.6124. Colegiul Naţional "Sfântul Sava" București - Filologie - ultima medie de admitere 9.6125. Liceul Teoretic ”Avram Iancu” Cluj-Napoca Matematică-Informatică - ultima medie de admitere 9.5926. Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr" București - Ştiinţe Sociale - ultima medie de admitere 9.5827. Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” Galați - Ştiinţe ale Naturii în Limba Engleză - ultima medie de admitere 9.5728. Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu" - Matematică-Informatică - ultima medie de admitere 9.5729. Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” Constanța - Ştiinţe ale Naturii - ultima medie de admitere 9.5630. Colegiul Național Iași - Ştiinţe ale Naturii -ultima medie de admitere 9.56Pe site-ulputeți vedea întrega listă cu primele 50 de specializări și licee unde s-a intrat cu note mari.Pe baza notelor obținute la evaluare națională 2019, absolvenții vor intra la liceu. Media de admitere la liceu se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională 2019 susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.MA = 0,2 x ABS + 0,8 x ENMA = media de admitere;ABS = media generala de absolvire a claselor V-VIII;EN = media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, clasa a VIII-a3 - 7 iulie 2019: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere și introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere;4 - 8 iulie 2019: Verificarea de către candidați și părinți a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor și listarea fișelor corectate din calculator;12 iulie 2019: Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020;15 - 18 iulie 2019: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați;9, 22 și 23 iulie 2019: Rezolvarea de către comisia județeană de admitere a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați în etapa repartizării computerizate.