Ecaterina Andronescu, despre rezultatele de la Evaluarea Națională: Va trebui să găsim o formulă să-i încurajăm pe cei care iau note mari

”După opinia mea primul câștig al acestui examen este că s-au prezentat mai mulți candidați și mai mulți au promovat examenul și mai puțini au luat sub 5, nu cu mult mai puțini, dar oricum este vorba de între 500 și 1.000 de elevi. Ceea ce contează până la urmă. Deci au tratat cu mai multă seriozitate, ceea ce mă bucură”, a spus pentru HotNews.ro Ecaterina Andronescu.Ministrul Educației mai spune că se gândește să găsească o formulă să-i încurajeze pe cei care iau note mari la examen. ”Sunt 1.956 de elevi care au obținut nota 10 la limba română și 2535 care au obținut nota 10 la matematică, ceea ce mă bucură fără îndoiala, mi-aș fi dorit să fie mai mulți. Va trebui să găsim o formulă să-i încurajăm pe cei care iau note așa de mari, pentru că ei se pregătesc foarte serios”, a declarat Andronescu.În schimb, orele remediale vor trebui făcute cu preponderență în județele unde nu există rezultate foarte bune, adică în Teleorman și în Giurgiu.”Județele s-au împărțit pe grupuri, să spunem așa. Este grupul a cinci județe care au luat peste 80 de procente: Brăila, București, Cluj, Prahova și Galați, au luat între 80 și 87%, ceea ce este încurajator și mă bucur foarte mult că au rezultate așa de bune. Apoi sunt 19 județe care au obținut un procent cuprins între 70 și 80 %. Ceea ce înseamnă că, adunându-le cu primele, am trecut de jumătatea celor care au luat procentele acestea. Sunt 15 județe care au luat un procent cuprins între 60 și 70 % de medii de 5 și peste 5, și doar două județe care au luat sub 60% - Teleorman și Giurgiu. Ceea ce ne determină să facem o apreciere: că va trebui să insistăm să organizăm cursuri remediale să o accentuăm pe județele acestea cu rezultate mai slabe”, a mai spus ministrul Educației.Rezultatele oficiale de la Evaluarea Națională arată că, înainte de contestații, aproximativ 73,12% dintre elevii care au susținut examenul de evaluare națională au obținut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci).Pe baza notelor obținute la evaluare națională 2019, absolvenții vor intra la liceu.Media de admitere la liceu se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională 2019 susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.MA = 0,2 x ABS + 0,8 x ENMA = media de admitere;ABS = media generala de absolvire a claselor V-VIII;EN = media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, clasa a VIII-a