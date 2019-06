Doar două universități din România au intrat în clasamentul QS Ranking 2020/ Prorector: Autoritățile ar trebui să demareze urgent un model de susținere a excelenței academice în marile universități

„Am văzut multe comentarii legate de poziționarea universităților românești în rankingurile internaționale. Mă bucură interesul față de rankinguri, deoarece este un semn că începem să înțelegem în sfârșit rolul lor major la nivel academic și social. Dar acest demers este o știință în sine, pe care dacă nu o înțelegi bine ajungi la erori de interpretare. De aceea, pentru a elimina confuzii și a-i ajuta pe cei interesați să înțeleagă unele lucruri esențiale, iată unele puncte de referință. Poziționarea unei universități în rankingul QS este dată de scorul absolut al acesteia raportat la scorul celorlalte universități, de numărul universităților prezente în ranking (mai ales pe același rang/aceeași poziție) și de modul de stabilire a rangurilor și a numărului lor (ex. punctual/mărimea intervalelor)”, spune Daniel David.Prorectorul arată că ”a fi pe poziția 10 din 10 universități, nu e mai bine decât a fi pe poziția 12 din 20 de universități”. ”Înțelegând aceste lucruri, spre exemplu, în principiu, performanța absolută a UBB a crescut de-a lungul ultimilor ani, iar cea relativă a atins din nou un maxim în acest an, încadrându-ne astfel în primele 74.9% dintre universitățile incluse în rankingul QS (asta în timp ce în 2014 spre exemplu, deși ocupa rangul 701+, UBB era doar între primele 81,9% dintre universitățile incluse în ranking)”, se mai arată în comunicat.Prorectorul Daniel David spune că faptul că în topul QS din acest an s-au clasat numai două universități ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru autorități.„Faptul că alte universități ale lumii au crescut mai repede și mai mult decât universitățile românești, scoțându-le pe acestea din urmă din rankinguri, trebuie să fie un semnal de alarmă pentru guvernanți. Aceștia trebuie să demareze urgent un model de susținere a excelenței academice în marile universități din centrele academice tradiționale –după modelul altor țări europene -, pentru a le asigura dezvoltarea unui profil world-class,altfel țara rămâne necompetitivă (o colonie academică/științific-tehnologică și/sau unjucător periferic în această arie), iar într-o societate bazată pe cunoaștere acest lucru are apoi un impact negativ asupra calității vieții oamenilor”, a spus Daniel David.QS Ranking 2020 a fost realizat ținându-se cont de indicatori, precum: reputația academică, reputația universităților la nivelul angajatorilor, raportul dintre numărul de studenți dintr-o universitate și numărul de cadre didactice, perspectiva internațională privind studenții și cadrele didactice, productivitatea activității de cercetare bazată pe lucrările publicate de cadrele didactice, impactul web și citările.