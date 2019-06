Evaluare Națională 2019. Ce subiecte la matematică au primit elevii anul trecut și modele de subiecte pentru Evaluarea Națională 2019

Secțiune susținută de MedLife

Evaluare Națională 2019 matematică subiecte. Pentru proba la Matematică, elevii pot să utilizeze instrumente de desen, însă nu au voie în sală cu mijloace de calcul. Elevii care doresc să corecteze o greşeală trebuie să taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală. Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor/schemelor și instrumente de desen la proba de Matematică la Evaluare Națională 2019. Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte precum ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc. De asemenea, elevii vor fi informaţi că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).





Ministerul Educației a publicat modelele de subiecte la matematică la Evaluare Națională 2019 pe site-ul subiecte.edu.ro. Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial.Calendar Evaluare Națională 201918 iunie – Evaluare Națională la Limba și literatura română – probă scrisă20 iunie – Evaluare Națională la Matematica – probă scrisă21 iunie – Evaluare Națională la Limba și literatura maternă – probă scrisă25 iunie – Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)25 iunie – Depunerea contestațiilor (orele 14:00 – 20:00)26-28 iunie – Soluționarea contestațiilor29 iunie – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor la Evaluare Națională 2019După afișarea rezultatelor (25 iunie 2019), respectiv după soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale (29 iunie 2019), absolvenții clasei a VIII-a își pot calcula, cu certitudine, media de admitere pe baza căreia se exprimă opțiunile și se realizează repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat.Evaluarea Naţională se desfăşoară, anual, într-o singură sesiune. Însă, elevii care nu se prezintă la examen vor fi repartizați la liceu în baza mediilor din gimnaziu, acolo unde mai există locuri. Potrivit art.62 din metodologia de examen, în situaţia în care există candidaţi cărora nu li se poate calcula media de admitere, în conformitate cu prevederile art. 4, alin. (2) şi (3), întrucât nu au participat la Evaluarea Naţională sau la examenele prevăzute la art. 4 alin. (4), aceştia vor fi repartizaţi de inspectoratele şcolare (...) după repartizarea celorlalţi candidaţi. Repartizarea se face în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a gimnaziului.Ministerul Educației Naționale pune la dispoziția celor interesați o linie TELVERDE – 0800801100 - pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul Evaluării Naționale. Numărul va fi disponibil în perioada 18 - 20 iunie, între orele 8:00 - 16:00, iar vineri, 21 iunie, între orele 8:00 -14:00.Media obținută la Evaluarea Naționala 2019 pentru clasa a VIII-a este un criteriu important pentru admiterea în învățământul liceal. Media de admitere la liceu se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere. Absolvenții clasei a VIII-a își vor putea continua studiile în învățământul liceal sau profesional, fiind asigurate locuri pentru toți elevii care au finalizat ciclul gimnazial.Potrivit Ministerului Educației, informațiile referitoare la ultima medie de admitere în învățământul liceal pentru anul școlartrecut, se regăsesc și pe site-ul: http://admitere.edu.ro/2018/repartizare/ Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de către diriginţii claselor a VIII-a, are loc după afișarea rezultatelor Evaluării Naționale, probele examenului de Evaluare urmând a se desfășura în perioada 18 - 21 iunie 2019.Admitere 2019. Calendar de înscriere3 - 7 iulie 2019: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere și introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere;4 - 8 iulie 2019: Verificarea de către candidați și părinți a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor și listarea fișelor corectate din calculator;2 iulie 2019: Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020;15 - 18 iulie 2019: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați;9, 22 și 23 iulie 2019: Rezolvarea de către comisia județeană de admitere a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați în etapa repartizării computerizate.HotNews va transmite cele mai relevante informații despre evaluare naționala 2019, subiecte, barem și rezultate.