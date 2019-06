VIDEO Ecaterina Andronescu, mesaj printre picamere, pentru elevi, în prima zi de vacanță: Clopoțelul a încetat să mai sune / Vă doresc din tot sufletul să vă relaxați activ. Adică nu puteți sta toată ziua

​Secțiune susținută de MedLife

”Iată! A venit și ziua în care pentru cele mai multe dintre școli și pentru cei mai muți dintre elevi, clopoțelul a încetat să mai sune. A venit vacanța! Vă doresc, dragi copii, să vă bucurați de aceste zile, în care vă aparține tot timpul. Nu mai sunteți stresați de școală, nu mai sunteți stresați de lecții, nu vă mai spune nici mama, nici tata să mergeți la școală și nu vă mai întreabă nimeni dacă ați învățat. E o perioadă de relaxare și vă doresc din tot sufletul să vă relaxați activ. Adică nu puteți sta toată ziua. Din când în când mai citiți câte o poveste, mai citiți câte o carte, pentru că fiecare pagină adaugă câte ceva la ceea ce sunteți. Voi, cei de acum, nu mai sunteți cei de anul trecut. A mai trecut un an de școală, a mai trecut un an în care dacă ați reuși să vă uitați într-o oglindă și să vedeți cum sunteți cu siguranță nu ați mai fi cei de anul trecut. Vă doresc vouă, absolvenților de clasa a VIII-a și absolvenților de liceu, să vă bucurați de rezultatele muncii voastre. Pentru că, până la urmă, și Evaluarea de la clasa a VIII-a și examenul de Bacalureat nu este altceva, fiecare dintre aceste două examene, decât o confruntare a voastră cu voi înșivă. Să vă bucurați de aceste rezultate. Dacă se întâmplă să nu vă bucure aceste rezultate, nimic nu este pierdut, așezați-vă cartea în față și încercați a doua oară. Vă doresc tuturor mult succes, iar vouă celor care sunteți în vacanță, vacanță frumoasă! Doamnelor și domnulor profesori, s-a terminat un an școlar, vă mulțumesc pentru ce ați făcut în tot anul școlar, vă mulțumesc pentru strădaniile pe care le-ați depus, pentru acest transfer în cunoaștere și pentru că un an de zile ați fost modelul elevilor dumneavoastră din clasă. Recuperați-vă energiile și forțele să aveți putere, în septembrie, să o luați de la capăt, pentru că elevii dumneavoastră din septembrie așteaptă să vă bucurați de întâlnirea cu ei. Vacanță frumoasă și dumneavoastră, dar după ce terminăm examenele”, spune ministrul Educației în înregistrarea video.

Calendar Evaluare Națională 2019





18 iunie – Evaluare Națională la Limba și literatura română – probă scrisă





20 iunie – Evaluare Națională la Matematica – probă scrisă





21 iunie – Evaluare Națională la Limba și literatura maternă – probă scrisă





25 iunie – Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)





25 iunie – Depunerea contestațiilor (orele 14:00 – 20:00)





26-28 iunie – Soluționarea contestațiilor





29 iunie – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor





Calendar Bacalaureat 2019 - probe scrise:





1 iulie- Limba si literatura română – Ea)





2 iulie- Limba si literatura maternă - Eb)





3 iulie- proba obligatorie a profilului- Ec) – Matematică sau Istorie





4 iulie- proba la alegere a profilului și specializării – Ed)





8 iulie- afișarea primelor rezultate (până la ora 12:00) și e urmată de depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 16:00).





9 - 12 iulie - vor fi soluționate contestațiile





13 iulie - afișarea rezultatelor finale

