Evaluare Națională 2019: Elevii susțin peste o săptămână prima probă de examen/ Modele de subiecte la română și matematică

Absolvenții de clasa a VIII-a vor avea, săptămâna viitoare, evaluarea de la finalul claselor de gimnaziu. Prima probă va fi cea de limba română, care se va desfășura marți, 18 iunie. Proba de matematică va avea loc pe 20 iunie. Cu ajutorul notelor obținute la cele două probe, de limba română și matematică, se va calcula media de admitere la liceu.







Ministerul Educației a publicat Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, care este aceeași cu cea din 2010-2011, când a fost adoptată legea educației.





Cei care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor, pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o oră de la distribuirea subiectelor în săli. La părăsirea sălii de examen toți candidații predau, odată cu lucrările scrise și foaia/foile conținând subiectul de examen.

dovedirea ințelegerii unui text literar sau non literar, pornind de la cerințe date

sesizarea corectitudinii şi a valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor semantice studiate, a ortografiei şi punctuaţiei

identificarea valorilor etice şi culturale într-un text, cu exprimarea impresiilor şi preferinţelor

redactarea diverselor texte, cu scopuri şi destinaţii diverse, adaptându-le la situaţia de comunicare concretă

utilizarea în redactarea unui text propriu a cunoştinţelor de lexic şi de morfosintaxă, folosind adecvat semnele ortografice şi de punctuaţie

Elevii vor sta în sală timp de două ore. Examenul începe la ora 09.00 şi durează două ore. Elevii nu vor avea voie să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea. Candidații au obligația să lăse obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia din unitatea de învățământ/centrul de examen în acest scop.La proba scrisă de limba română, evaluarea are în vedere viziunea comunicativ-pragmatică, abordarea funcţională şi aplicativă a elementelor de construcţie a comunicării, cu accent pe identificarea rolului acestora în construirea mesajelor şi pe utilizarea lor corectă şi adecvată în propria exprimare scrisă.Subiectele urmăresc evaluarea următoarelor competențe:Ministerul Educației a publicat modelele de subicte pentru cele două probe de examen pe site-ul subiecte.edu.ro. Pe durata examenului, sălile de clasă sunt supravegheate video şi audio. Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educaţiei, peabsolvenţii clasei a VIII-a vor da examenul la matematică.– Evaluare Națională la Limba și literatura română – probă scrisă– Evaluare Națională la Matematica – probă scrisă– Evaluare Națională la Limba și literatura maternă – probă scrisă– Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)– Depunerea contestațiilor (orele 14:00 – 20:00)– Soluționarea contestațiilor– Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilorMedia obținută la Evaluarea Naționala 2019 pentru clasa a VIII-a este un criteriu important pentru admiterea în învățământul liceal. Media de admitere la liceu se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.Completarea opțiunilor în fișele de înscriere și introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere;Verificarea de către candidați și părinți a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor și listarea fișelor corectate din calculator;Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020;Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați;Rezolvarea de către comisia județeană de admitere a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați în etapa repartizării computerizate