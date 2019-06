Elevii cer demisia președintelui Consiliul care se ocupă de finanțarea învățământului preuniversitar: Activitatea și comunicarea sunt complet inexistente

Secțiune susținută de MedLife

Consiliul Național al Elevilor solicită demisia președintelui Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar (CNFIP), Aura Danielescu, pe motiv de management defectuos și lipsit de transparență.





Elevii acuză că activitatea consiliului este irelevantă, potrivit unui comunicat transmis HotNews.ro. ”Odată cu reorganizarea CNFIP, prin OMEN 3.903/2018, apăreau semne că finanțarea învățământului preuniversitar se va face în concordanță cu nevoile din teritoriu. De asemenea, în decembrie 2018 CNE a atras atenția asupra managementului defectuos și lipsit de transparență al Aurei Danielescu în cadrul CNFIP, cu speranța că aspectele semnalate vor fi îndreptate, având scopul de a îmbunătăți finanțarea învățământului preuniversitar prin capacitarea organismului responsabil de stabilirea costului standard per elev/preșcolar”, se arată în comunicatul elevilor.







Potrivit regulamentului organismului, președintele conduce și coordonează întreaga activitate și elaborează programele de activități ale CNFIP. De asemenea, structura se întrunește în sesiuni ordinare, trimestrial, și în ședințe extraordinare, ori de câte ori este nevoie. Cu toate acestea, din data de 28 ianuarie 2019 (când a avut loc votul online cu privire la stabilirea costului standard per elev/preșcolar pentru anul 2019) până în prezent, activitatea și comunicarea sunt complet inexistente, arată Consiliul Național al Elevilor.



Elevii spun că au discutat cu Ecaterina Andronescu despre funcționarea precară a consiliului, iar concluzia a fost că acest organism trebuie să aibă un management performant și să împrumute anumite bune practici de la echivalentul său pentru învățământul superior. Elevii arată că din luna ianuarie, când consiliul a stabilea online costul standard per elev/preșcolar pentru anul 2019, nu a mai existat activitate la această instituție.„Este absolut aberant să ne așteptăm la o finanțare mai bună a sistemului preuniversitar în contextul în care președintele CNFIP, persoana care ar trebui să se implice cel mai mult în îmbunătățirea alocărilor bugetare pentru educație, ignoră total acest rol. Cum ne putem aștepta la o finanțare echitabilă și suficientă dacă organismul care ar trebui să faciliteze acest lucru este în moarte clinică, din cauza Aurei Danielescu? Modul acesteia de a conduce CNFIP este unul uzual în administrația publică din România: lipsă de transparență și interese ascunse. Încă din 2011, rolul CNFIP este pur decorativ, iar faptele la care am asistat mă scârbesc groaznic: bugetul celui mai important sistem public din România se face la mica înțelegere, pe repede înainte. Am demascat aceste probleme, le-am adus în atenția publică, cu speranța că vor fi remediate; se pare că acest lucru nu se vrea, fiind total ignorat", a declarat președintele CNE, Petru Apostoaia."Solicităm demisia imediată a Aurei Danielescu din CNFIP și alocarea unui număr de locuri în cadrul CNFIP pentru reprezentanți ai organizațiilor cu activitate relevantă în domeniul educației, altele decât cele reprezentative ale elevilor, cadrelor didactice și părinților, pentru că societatea civilă merită și trebuie să fie implicată, în special în contextul în care angajații statului nu își fac treaba.", a mai spus președintele CNE, Petru Apostoaia.Elevii mai cer și alocarea unui număr de locuri în cadrul consiliului pentru reprezentanți ai organizațiilor cu activitate relevantă în domeniul educației, altele decât cele reprezentative ale elevilor, cadrelor didactice și părinților.