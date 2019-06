Vineri este ultima zi de cursuri și de înscriere la Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a VIII-a

Secțiune susținută de MedLife

Absolvenții de clasa a VIII-a mai au 12 zile până vor susține Evaluarea Națională 2019. Proba scrisă de limba română va avea loc pe, iar proba scrisă de matematică va avea loc peEvaluarea Națională 2019 reprezintă modalitatea de evaluare sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul să susțină examenul fără taxă.– Înscrierea elevilor la examenul de Evaluare Națională 2019– Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a– Evaluare Națională la Limba și literatura română – probă scrisă– Evaluare Națională la Matematica – probă scrisă– Evaluare Națională la Limba și literatura maternă – probă scrisă– Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)– Depunerea contestațiilor (orele 14:00 – 20:00)– Soluționarea contestațiilor– Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilorDupă evaluarea națională urmează admiterea la liceu. Media obținută la Evaluarea Naționala 2019 pentru clasa a VIII-a este un criteriu important pentru admiterea în învățământul liceal. Media de admitere la liceu se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.Completarea opțiunilor în fișele de înscriere și introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere;Verificarea de către candidați și părinți a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor și listarea fișelor corectate din calculator;Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020;Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați;Rezolvarea de către comisia județeană de admitere a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați în etapa repartizării computerizateMedLife susține informarea și educarea ca sursă principală de dezvoltare a unei minți sănătoase. De aceea, recomandăm informarea continuă cu ajutorul articolelor din secțiunea Educație!