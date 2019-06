Raport al Comisiei Europene: România cheltuie cel mai puțin din țările Uniunii Europene pentru educație

Secțiune susținută de MedLife

să întreprindă acțiuni astfel încât să amelioreze calitatea și caracterul incluziv al educației, în special pentru romi și alte grupuri defavorizate.

să asigure îmbunătățirea competențelor, inclusiv a competențelor digitale, în special prin sporirea relevanței pe piața forței de muncă a educației și formării profesionale și a învățământului superior.

să sporească acoperirea și calitatea serviciilor sociale și să finalizeze reforma venitului minim de incluziune. Să îmbunătățească funcționarea dialogului social.

să asigure stabilirea salariului minim pe baza unor criterii obiective, compatibile cu crearea de locuri de muncă și cu competitivitatea.

să îmbunătățească accesul la asistență medicală și eficiența sectorului sănătății din punctul de vedere al costurilor, inclusiv prin favorizarea tratamentului ambulatoriu.

În România, problemele legate de calitatea și caracterul incluziv al sistemului de educație și formare au un impact negativ asupra potențialului României de a asigura o creștere favorabilă incluziunii, se arată într-un raport al Comisiei Europene, cu privire la recomandările specifice pentru România. Același document arată că România cheltuie cel mai puțin din țările Uniunii Europene pentru educație, în special în ceea ce privește anii de școlarizare care au un rol decisiv în a preveni părăsirea timpurie a școlii."Participarea copiilor preșcolari la o educație și îngrijire de calitate rămâne sub media UE, inclusiv din cauza lipsei de structuri. Acest lucru are implicații asupra participării femeilor pe piața forței de muncă, precum și asupra dobândirii timpurii de competențe", se arată în raport.Documentul mai arată că România are întârzieri la modernizarea rețelei de școli, 10% din școli sunt supraaglomerate, în timp ce 58% dispun de capacități excedentare.România are probleme și în ceea ce privește dobândirea de competențe de bază și competențe digitale de către populație. Capacitatea cadrelor didactice de a aplica o abordare centrată pe elevi nu este dezvoltată suficient, se mai arată în document.Recomandările făcute de Comisia Europeană României pentru perioada 2019-2020: